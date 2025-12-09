Trump cierra acuerdo sobre pago ilegal de préstamos estudiantiles bajo administración Biden

Estudiantes de la Universidad de Michigan, en Ann Arbor, caminan por el campus de la UM en abril de 2025.

La administración del presidente Donald J. Trump anunció el martes que llegó a un acuerdo con siete estados para resolver una demanda que cuestiona la legalidad del plan de pago de préstamos estudiantiles del expresidente Joe Biden .

Los 7 millones de personas inscritas en el programa "Ahorro para una Educación Valiosa", comúnmente conocido como Save, tendrán un plazo limitado para encontrar un nuevo plan si el Tribunal de Distrito de EEUU para el Distrito Este de Missouri aprueba el acuerdo propuesto, según informó el Departamento de Educación.

El acuerdo propuesto no establece un plazo específico, y el departamento no respondió a las preguntas sobre la fecha límite. Anteriormente, los inscritos tenían tres años para salir del plan Save debido a la ley fiscal que el presidente Donald Trump firmó en julio, pero esa salida ha sido lenta debido a la acumulación de solicitudes para otros planes de pago basados en los ingresos.

El acuerdo surge de una demanda interpuesta por Missouri, Arkansas, Florida, Georgia, Dakota del Norte, Ohio y Oklahoma para anular Save, que ofrece pagos mensuales más bajos y una vía más rápida para la cancelación de préstamos.

“La Administración Trump está corrigiendo este error y poniendo fin a este engañoso esquema”, declaró el subsecretario de Educación, Nicholas Kent, el martes.

"Si pides un préstamo estudiantil, estás obligado a pagarlo"

“La ley es clara: si solicitas un préstamo, debes devolverlo. Esto fue una flagrante extralimitación federal e irresponsable que puso a los contribuyentes estadounidenses a servir de garantía de pago para políticas ilegales y partidistas como la referida a pagos estudiantiles ", explicó Kent.

El Tribunal de Apelaciones de los Estados Unidos para el Octavo Circuito impuso una orden judicial de amplio alcance que detuvo el programa e interrumpió varios planes de pago antiguos durante casi cuatro meses mientras evaluaba la demanda presentada por los siete estados.

En respuesta, el Departamento de Educación de Biden pospuso los pagos de aproximadamente 8 millones de prestatarios inscritos en Save mediante una prórroga sin intereses, lo que evitó el cobro de miles de millones de dólares en deudas mientras se litigaba el caso.

En agosto, la administración Trump reanudó la aplicación de intereses a esos préstamos, permitiendo a los inscritos posponer sus pagos, y la gran mayoría ha permanecido en la prórroga.

A partir de julio del próximo año, los prestatarios también tendrán la opción del nuevo plan de pago basado en los ingresos, denominado Planes de Asistencia para el Pago, que vincula los pagos mensuales a los ingresos del prestatario, con un rango de entre el 1% y el 10%, dependiendo de sus ingresos.

Contribuyentes como garantía de pago y el alto costo

La Oficina de Presupuesto del Congreso estima que Save le hubiera costado a los contribuyentes unos 230.000 millones de dólares durante la próxima década.

La fiscal general de Missouri, Catherine Hanaway, elogió al presidente Trump por el acuerdo y sus "soluciones reales y a largo plazo en lugar de esquemas ilegales de préstamos estudiantiles".

"Nuestra Oficina luchó por los estadounidenses trabajadores que estaban siendo abusados por los burócratas del gobierno de Biden, y ganamos en los tribunales en cada ocasión", declaró Hanaway. "Cargar unilateralmente a los contribuyentes con la deuda de otra persona con una universidad de la Ivy League ignoró la autoridad del Congreso y fue claramente ilegal".

Biden presentó el plan Save en 2023, cuando millones de estadounidenses reanudaron los pagos de sus préstamos estudiantiles tras una pausa de más de tres años debido a la pandemia.

FUENTE: Con información de AFP y otras fuentes.