¿Modernización o "Capitalismo de Compinches"?, el debate sobre las reformas económicas en Cuba

Las recientes reformas económicas que anunció el dictador cubano Miguel Díaz-Canel, orientadas a una supuesta “modernización de la economía” en la isla, es un hecho que contrasta con el histórico de miseria.

En medio de la evidente y exigente presión política, financiera y hasta psicológica a la que está sometida la dictadura de Cuba, por parte de Estados Unidos se revela una realidad: no es fortuito el interés que puede tener el castro-comunismo en intentar remendar más de medio siglo de caos.

OPINIÓN No repitas Capitalismo de Estado y otras trampas verbales del neocastrismo

Las 176 medidas representan la reforma más significativa del modelo económico de la isla desde la adopción del comunismo hace casi 70 años.

El paquete, expuesto por el primer ministro de la dictadura cubana, Manuel Marrero Cruz, abre (en teoría) espacio a mecanismos de mercado y al sector privado. Es decir, se contempla la posibilidad de vender activos estatales, permitir la compra de acciones de empresas públicas por personas naturales y jurídicas, transformar empresas estatales en sociedades mercantiles, ampliar las facultades de las mipymes, flexibilizar la inversión extranjera y otorgar mayor autonomía a gobiernos locales y empresas estatales.

También autoriza la propiedad de más de una empresa y elimina el límite vigente en Cuba de contar con, máximo, 100 trabajadores para las mi pymes y abre la puerta a la posibilidad de obtener cuentas bancarias en el extranjero y, según el texto, da apertura a los inversionistas extranjeros, incluidos cubanos residentes fuera de la Isla.

“Viene un cambio grande para Cuba”

Frank Rodríguez, analista político republicano y experto cubano en el exilio, afirmó que estas medidas no responden a un deseo genuino de apertura democrática, sino a una estrategia para aliviar la asfixiante presión que ejerce la administración de Donald Trump.

"Todos los indicios, los indicios todos, todos, todos apuntan a que viene un cambio grande (...) Viene un cambio grande, grande, grande, grande. Si me va a satisfacer a mí plenamente, no. Pero, que va a ser un enorme beneficio inmediato a la gente que no tiene electricidad, que no tiene combustible, que no tiene comida”, advierte Rodríguez.

Rodríguez destacó que las medidas de apertura económica, como la autorización para que ciudadanos extranjeros inviertan en el sector inmobiliario y de bienes raíces en Cuba, tienen un destinatario directo en la Casa Blanca.

“Claramente jamás hubieran pasado estas reformas hoy o ayer si no hubiese sido por la presión financiera, económica, política, militar, diplomática y de psicología militar con que han presionado a Cuba, una presión total”, comenta el analista.

Sin embargo, el experto recuerda que esta estrategia difícilmente convencerá a figuras clave del exilio cubano y de la política estadounidense, como el secretario de Estado de EEUU Marco Rubio, quienes observan con profundo escepticismo los anuncios del régimen.

El analista argumentó que las autoridades cubanas muestran un claro anquilosamiento tras 67 años en el poder, y enfatizó que nadie dentro de la cúpula dictatorial posee experiencia en la gestión de negocios privados.

Asimismo, recordó que detrás del poder político opera GAESA, la empresa estatal controlada por los militares que maneja la mayor parte del comercio en Cuba, por lo que puso en duda si el ala militar del régimen logrará que Washington les permita sobrevivir

Finalmente, Rodríguez señaló que los movimientos de altos funcionarios norteamericanos, incluyendo reportes de visitas del jefe de la CIA a La Habana para reuniones donde se excluyó a Díaz-Canel, y viajes del secretario de guerra a la Base Naval de Guantánamo, apuntan a que un giro histórico en la isla resulta ineludible.

El paquete de reformas, que según informes oficiales contó con la aprobación del General de Ejército Raúl Castro, autoriza que una parte de las empresas estatales puedan ser vendidas en forma de acciones a otras entidades públicas, así como a personas naturales o jurídicas privadas.

Para el economista e intelectual cubano Mauricio De Miranda Parrondo, estas medidas confirman el rumbo de la isla hacia un modelo de capitalismo autoritario y corporativo, comparándolo con los procesos de privatización corruptos vistos en Europa del Este y Centroamérica.

“Nos están "preparando" para La Piñata Sandinista nicaragüense con el sello del capitalismo mafioso post-soviético de Rusia y las repúblicas de Asia Central”, alertó De Miranda.

Según el académico, la falta de transparencia en la implementación de estas normas facilitará que sectores vinculados estrechamente al régimen se apropien del entramado empresarial del país.

“Será el camino expedito para que familiares y amigos cercanos al poder se conviertan en "accionistas" sin que nadie sepa de dónde salió su "capital". Y esa "transición" la dirigirá el Partido Comunista de Cuba para construir el "Capitalismo de Compinches" (Crony Capitalism)”, sentenció.

Aunque De Miranda coincide en que Cuba, actualmente en ruinas, necesita de la venta de activos estatales debido a que la centralización destruyó los recursos productivos, enfatiza que el proceso actual carece de las garantías democráticas y legales mínimas para evitar el saqueo.

El economista argumenta que, bajo el actual esquema, no existe seguridad de que el patrimonio nacional no termine en manos de la oligarquía gobernante:

“¿Cuál es la garantía que tenemos de que "hijísimos", "nietísimos" o "sobrinísimos" no se apropien de lo poco que queda en el país? De hecho, esa situación ya se está produciendo”.

El tablero político se sigue moviendo en la isla ante la mirada esperanzadora de quienes intentan reconstruir entre los escombros un país que anhela la libertad.

EEUU desestima las reformas, son “señales de humo”

El Departamento de Estado de Estados Unidos calificó de "señales de humo superficiales" las reformas económicas anunciadas en Cuba por el dictador Miguel Díaz-Canel.

"Estas 'reformas económicas' graduales son modestas, llegan con gran retraso y, en última instancia, son señales de humo superficiales del régimen cubano", declaró a la AFP un portavoz del Departamento de Estado.

Para Washington se trata de una "estrategia típica" de anunciar "supuestas reformas para crear la ilusión de un compromiso con el cambio, para luego revertirlas rápidamente en cuanto se ve amenazado el control total del régimen",

Estados Unidos exige "reformas económicas y políticas mucho más sustanciales que hagan a Cuba atractiva para los inversionistas (...) y ofrezcan al pueblo cubano la libertad, la dignidad y las oportunidades que merece", agregó.

Las relaciones entre Estados Unidos y Cuba se han tensado considerablemente desde principios de año, especialmente desde que Estados Unidos derrocó al dictador de Venezuela Nicolás Maduro.

La Eurocámara pide cortar diálogo con Cuba

El panorama geopolítico cubano llega a su momento de máxima tensión. Ya no sólo es Estados Unidos en búsqueda de mejoras para la isla. Aunado, el Parlamento Europeo pidió, recientemente, que la Unión Europea suspenda el diálogo político y de cooperación con Cuba si el régimen de la isla no da "pasos concretos y significativos" hacia una transición democrática y libera de forma"inmediata e incondicional a los cerca de 1.300 presos políticos".

Con 283 votos a favor, 199 en contra y 85 abstenciones, el Partido Popular Europeo, los Conservadores y Reformistas Europeos (ECR) y los liberales de Renovar Europa lograron sacar adelante un texto que "condena en los términos más enérgicos posibles la represión sistemática que lleva a cabo el régimen cubano".

En particular, denuncia "la tortura, la violencia sexual, las amenazas de muerte, la malnutrición forzada, la vigilancia masiva, el trabajo forzoso y la persecución judicial infligida a presos políticos, manifestantes, disidentes, estudiantes, líderes religiosos y defensores de los derechos humanos".

La Eurocámara expresó también su "máxima y urgente preocupación sobre el deterioro dramático de las condiciones de vida en Cuba y el creciente impacto humanitario de la falta de acceso a combustible, medicamentos, alimentos y otros bienes esenciales y servicios públicos, que afectan particularmente a los grupos vulnerables".