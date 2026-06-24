miércoles 24  de  junio 2026
LATINOAMÉRICA

EEUU exige en la OEA "cero tolerancia" para regímenes autoritarios en el hemisferio

El subsecretario de Estado Christopher Landau instó al respeto por las libertades; Costa Rica denunció la presencia de organizaciones terroristas en Nicaragua

El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, en la inauguración de la 56° Asamblea General de la OEA en Ciudad de Panamá, el 22 de junio de 2026

El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, en la inauguración de la 56° Asamblea General de la OEA en Ciudad de Panamá, el 22 de junio de 2026

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

CIUDAD DE PANAMÁ.- El subsecretario de Estado de EEUU, Christopher Landau, exigió que prevalezca el respeto de los derechos humanos en Nicaragua, en su intervención en la Asamblea General de la OEA que se realiza desde el martes en la capital de Panamá, donde también fue denunciada la presencia de terroristas en aquel país.

Exigió a los países miembros “tolerancia cero” para los regímenes totalitarios en el hemisferio, en una declaración categórica mientras EEUU adelanta esfuerzos en países de la región, como Cuba y Venezuela, para restituir la democracia.

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Nicaragua uno de los temas centro de debate de la Asamblea General que exigió al régimen de Ortega-Murillo cesar las violaciones de derechos humanos y liberar a los presos políticos, según informaron medios.

Presencia de terroristas en Nicaragua

El canciller de Costa Rica, Manuel Tovar, denunció en la Asamblea General de la OEA la preocupación de su país por la presencia militar de Rusia y de organizaciones terroristas como Hamás y Hezbolá en Nicaragua, y compartió la necesidad de restituir la democracia y los derechos humanos en ese país

“Costa Rica observa con enorme preocupación la persistente y reciente presencia en Nicaragua de fuerzas militares rusas y de organizaciones terroristas como Hamás y Hezbolá”, dijo el representante costarricense.

Afirmó que el lunes pasado “varios individuos vinculados o pertenecientes al grupo Hamás fueron detenidos por fuerzas policiales en mi país”, añadió en su intervención en la que celebró la adopción de una declaración de la Asamblea General de la OEA sobre Nicaragua.

Respeto a los derechos humanos

En alusión a esa declaración oficial aún en borrador, Tovar resaltó la importancia de ese instrumento que reafirma que la democracia, los derechos humanos, el estado de derecho y las libertades fundamentales que “continúan siendo pilares esenciales del sistema interamericano”

«Valoramos que esta Asamblea General haya expresado su preocupación por el deterioro de la situación democrática y de los derechos humanos en Nicaragua, por las denuncias de detenciones arbitrarias, las desapariciones forzadas y las restricciones a las libertades fundamentales, así como la persecución y el hostigamiento contra líderes religiosos y comunidades de fe”, subrayó.

Aplicar principios de la OEA

Tovar deploró la muerte reciente en la cárcel del líder indígena nicaragüense, Brooklyn Rivera, defensor de derechos humanos y beneficiario de medidas de protección de la CIDH.

“Su muerte bajo custodia estatal constituye un hecho de enorme magnitud que exige el pleno esclarecimiento de los hechos, el respeto al derecho a la verdad de sus familiares y la rendición de cuentas”, señaló.

También expresó su condena al asesinato del mayor en retiro nicaragüense Roberto Samcam, ocurrido en Costa Rica el 19 de junio de 2025, y aseguró que varios sospechosos ya se encuentran bajo proceso judicial.

Tovar afirmó que la declaración de la Asamblea General de la OEA sobre Nicaragua “envía un mensaje contundente de solidaridad con las víctimas, sus familiares y el pueblo nicaragüense, y de respaldo a los principios establecidos en la Carta de la OEA, la Convención Americana de Derechos Humanos y la carta Democrática Interamericana”.

FUENTE: Con información de Prensa de Nicaragua, EFE, ConectaPress

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