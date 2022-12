Wells Fargo pagará $3.700 millones para cerrar querellas

La firma con sede en San Francisco (California) devolverá unos 2.000 millones de dólares a clientes perjudicados y pagará 1.700 millones de dólares de multa, según un comunicado publicado el martes.

Wells Fargo dijo que el acuerdo es un "hito importante" para el progreso del banco luego de una serie de escándalos.

Una portavoz del banco dijo a la AFP que "lo esencial" de los daños previstos en el acuerdo ya fue volcado a los clientes del banco.

Wells Fargo explicó que "trabajó en hacer cambios" luego de que los reguladores encontraron "prácticas inaceptables".

Las primeras querellas se remontan a 2015 y fueron adelantadas por el CFPB y otro regulador del sector financiero, la Office of the Comptroller of the Currency (OCC, oficina de contralor de la moneda).

En particular, el banco fue acusado de irregularidades en la gestión de créditos automotores, que generaron gastos indebidos o embargos de vehículos injustificados.

Además el banco rechazó durante varios años a miles de deudores hipotecarios modificar las condiciones de sus créditos, una posibilidad que era contemplada por la ley y los contratos.

Esa negativa, según el CFPB, llevó a la incautación de algunos bienes inmobiliarios, ya que los deudores no podían honrar sus compromisos.

"Las reiteradas violaciones de la ley por parte de Wells Fargo perjudicaron a millones de familias estadounidenses", dijo el director del CFPB, Rohit Chopra, citado en un comunicado.

Wells Fargo pagó en 2020 3.000 millones de dólares en una denuncia que se remonta a 2016, de apertura a partir del año 2022 de millones de cuentas falsas por parte de encargados de clientes para cobrar primas.

FUENTE: Con información de AFP