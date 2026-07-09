Eduardo Basagaña y la nueva ruta de la música latina hacia Asia, India y África

La música latina vive uno de sus momentos más fuertes a nivel internacional, pero su crecimiento ya no depende únicamente de los escenarios tradicionales. Durante años, la meta de muchos artistas de habla hispana fue conquistar Estados Unidos, entrar con fuerza a Europa o consolidarse en los grandes mercados de América Latina. Sin embargo, el mapa está cambiando. Hoy, la expansión global también mira hacia Asia, India y África, territorios que durante mucho tiempo parecían lejanos para la industria musical en español, pero que ahora comienzan a convertirse en espacios reales de oportunidad.

En ese nuevo escenario aparece Eduardo Basagaña , empresario argentino y figura al frente de EB Producciones, quien ha construido una estrategia enfocada en llevar artistas latinos a mercados poco explorados. Su propuesta no se limita a exportar canciones o promover conciertos aislados. La apuesta consiste en entender cómo se comportan las audiencias internacionales, cómo se consumen los contenidos musicales y qué tipo de alianzas pueden convertir una carrera regional en un proyecto con proyección global.

La industria del entretenimiento cambió de manera radical con el avance de las plataformas digitales. Una canción puede comenzar en Buenos Aires, Madrid o Santo Domingo, viralizarse en TikTok y terminar sonando en ciudades donde el idioma español no es dominante. Esa realidad ha abierto una puerta enorme para los artistas latinos, pero también exige algo más que talento. Para crecer en nuevos territorios se necesitan estrategia, narrativa, distribución y una lectura clara de los mercados.

Basagaña parece haber entendido esa transformación antes que muchos. Mientras buena parte de la industria sigue concentrada en los mismos destinos de siempre, su visión se ha dirigido hacia regiones con alto potencial de consumo digital y con audiencias jóvenes cada vez más abiertas a sonidos internacionales. Asia, India y África representan mercados complejos, pero también espacios donde la música latina puede conectar por ritmo, energía, imagen y presencia cultural.

Uno de los puntos centrales de esta estrategia es dejar de ver la música en español como un producto limitado a los países hispanohablantes. En la actualidad, el idioma puede ser una ventaja, no una barrera. El éxito global de diferentes géneros latinos ha demostrado que los oyentes no siempre necesitan entender cada palabra para conectar con una canción. A veces basta con una melodía pegajosa, una estética potente o una campaña digital bien ejecutada para que el público adopte un tema y lo convierta en parte de su consumo diario.

El caso de Ana Mena es uno de los ejemplos que mejor refleja esa visión. La artista logró convertirse en la primera mujer latina en presentarse en el festival A-nation de Tokio, un logro que marca un precedente importante para la presencia de artistas hispanos en escenarios asiáticos. Su crecimiento no se detuvo ahí. En paralelo, su expansión en América Latina le permitió obtener su primer Disco de Oro fuera de Europa y registrar un aumento del 1,500% en sus reproducciones en plataformas de streaming, cifras que muestran cómo una estrategia internacional puede transformar el alcance de una carrera.

Otro caso relevante es el de Ángela Leiva. La cantante, reconocida inicialmente dentro del circuito tropical argentino, logró ampliar su proyección hasta alcanzar un sold out en el Movistar Arena de Buenos Aires, firmar con Universal Music en Estados Unidos y participar en espacios de premiación. Su evolución confirma que una carrera con raíces locales puede crecer de manera significativa cuando cuenta con una estructura profesional capaz de ordenar la exposición, fortalecer la imagen y abrir nuevas rutas comerciales.

El trabajo de Basagaña también revela una característica clave: la capacidad de anticiparse a conversaciones que luego se vuelven centrales en la industria. Hace una década desarrolló el PWR Festival, considerado el primer evento masivo con un cartel exclusivamente femenino, mucho antes de que la representación de género fuera una exigencia constante en los festivales y en la conversación pública. Esa lectura temprana del mercado permite entender por qué su estrategia actual apuesta por territorios que otros todavía miran con cautela.

En tiempos de viralidad inmediata, muchos artistas logran atención por algunos días, pero pocos consiguen convertir ese impacto en crecimiento sostenido. Ahí es donde la estrategia cobra importancia. TikTok, las distribuidoras digitales y las plataformas de streaming pueden funcionar como grandes ventanas de exposición, pero requieren dirección. No basta con subir una canción y esperar que el algoritmo haga el trabajo. Se necesita construir comunidad, identificar públicos, diseñar contenido y conectar el lanzamiento con una narrativa que tenga sentido en cada mercado.

Para la música latina, esta expansión representa una oportunidad histórica. El Caribe, incluida la República Dominicana, conoce muy bien el poder de los sonidos que cruzan fronteras. El merengue, la bachata, el dembow, la salsa y los ritmos urbanos han demostrado que la identidad musical puede viajar lejos cuando existe una conexión emocional con el público. La diferencia es que ahora esa conexión puede acelerarse con herramientas digitales y campañas internacionales mucho más precisas.

La mirada de Eduardo Basagaña confirma que el futuro de la música latina no se jugará únicamente en los mercados tradicionales. La próxima gran audiencia puede estar en Tokio, Mumbai, Nairobi o cualquier ciudad donde una nueva generación descubra el sonido latino desde su teléfono. En ese contexto, Asia, India y África ya no son destinos imposibles; son parte de un mapa que la industria comienza a tomar en serio.

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El desafío está en entender que la globalización musical no ocurre por accidente. Detrás de cada artista que logra cruzar fronteras hay decisiones, inversiones, alianzas y una visión capaz de detectar oportunidades antes de que se vuelvan evidentes. Basagaña ha construido su apuesta sobre esa lógica: buscar territorios nuevos, fortalecer carreras con potencial internacional y demostrar que la música en español todavía tiene mucho espacio por conquistar.

En una industria saturada de lanzamientos, donde todos compiten por atención, la diferencia puede estar en quienes se atreven a abrir caminos antes que los demás. La estrategia de Eduardo Basagaña no solo habla de artistas, festivales o números de streaming. También habla de una nueva etapa para la música latina: una etapa en la que el éxito global ya no tiene una sola ruta, sino múltiples puertas esperando ser abiertas.