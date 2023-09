A pocas horas del 2do debate presidencial republicano

ELECCIONES Trump: "No considero que tengamos mucha democracia en este momento"

Este encuentro tampoco contará con la presencia del gran favorito en todas las encuestas, el presidente 45 de Estados Unidos Donald G. Trump.

Este evento, el segundo en la contienda electoral con miras a 2024, enfrentará a DeSantis con otros republicanos que han emergido sin representar amenaza alguna contra Trump, según confirman las últimas encuestas.

El último sondeo de la cadena estadounidense NBC, de tendencia liberal, reafirma que Trump sigue ampliando la ventaja sobre DeSantis, su rival más cercano para las elecciones primarias.

El expresidente viajará a Detroit en medio de histórica huelga automotriz

Trump, en vez de participar en el debate del miércoles, viajará a Detroit para dirigir un discurso a miembros activos y antiguos del sindicato automotriz, en medio de una huelga de United Auto Workers durante más de una semana y que se ha extendido a 38 centros de distribución de piezas.

Los fabricantes han despedido ya a miles de trabajadores por las afectaciones de la huelga, que amenaza con seguir extendiéndose de no llegar un acuerdo o avances sustanciales en las negociaciones.

Los candidatos que cuentan con posibilidades reales de acercarse a Trump para las primarias, a celebrarse entre febrero y junio de 2024, son hasta el momento el gobernador de Florida y el empresario multimillonario de padres inmigrantes indios, Vivek Ramaswamy, quien ha ganado popularidad entre conservadores por su apoyo directo al exmandatario.

Sin embargo, la ventaja del exinquilino de la Casa Blanca ya supera incluso los 40 puntos y se perfila cada vez más como el candidato republicano a las elecciones presidenciales en noviembre de 2024.

DeSantis, quien ganó la gobernación del estado -en gran parte- gracias al apoyo de Trump como lo han explicado analistas, se enfrenta al rechazo de muchos seguidores del magnate republicano, quienes le veían como una figura en ascenso dentro del Partido por su labor en la administración estatal de Florida, como un aliado fiel del expresidente y como un líder político con probabilidades de disputar la Casa Blanca en 2028.

Sin embargo, DeSantis escogió el camino de la oposición a Trump, una decisión que le ha costado el respaldo de una parte significativa de los votantes.

En algunos círculos políticos conservadores, DeSantis es visto como un “retador ingrato” frente a Trump. En otros, como un "político valiente" que ha emprendido una batalla contra todos los obstáculos.

Pero la actitud de DeSantis ha tenido el efecto contrario en las encuestas, por lo que se vio obligado a reformar su equipo de campaña, que intenta ahora recuperar la imagen idílica y de cambio entre conservadores que le acompañaba antes de postularse.

La campaña del gobernador gasta como promedio casi dos millones a la semana y ha desembolsado más de 34 millones de dólares.

¿Podrá DeSantis continuar su ritmo de recaudación?

El súper PAC Never Back Down, que apoya a DeSantis, tenía en julio unos 100 millones de dólares disponibles en efectivo. En Florida, es el candidato con mayor apoyo financiero ampliamente y en estados clave su campaña busca consolidarlo como la alternativa a Trump; pero hasta el momento, las intenciones de voto no acuñan ese anhelo, a pesar de todas las acusaciones que pesan contra el expresidente de EEUU.

Según un artículo de The New York Times, algunos de los principales donantes han comenzado a alejarse de DeSantis a medida que su carrera electoral por las primarias no indica -hasta ahora- un camino alentador.

Las contribuciones a la campaña de un candidato están limitadas a 3.300 dólares en los comicios primarios y generales, pero los súper PAC pueden aceptar cifras ilimitadas de fondos.

En el caso de DeSantis, el Never Back Down se ha encargado de casi todos los aspectos de su campaña, desde eventos hasta convencer puerta por puerta a votantes.

Pero la pregunta es si los aliados del precanditato presidencial puedan seguir con el mismo ritmo de recaudación mostrado hasta ahora. En busca de reducir costos y una mayor efectividad, más de un tercio de su equipo de campaña ya no está.

Entre los donantes más grandes de DeSantis se encuentran Robert Bigelow, un magnate inmobiliario y aeroespacial de Las Vegas y Saul Fox, quien también ha dado dinero a Trump.

Ante la preocupación de un gasto excesivo, un memorando de campaña señala que cuatro de cada cinco dólares se emplean para contactos de votantes y los fondos empleados en anuncios en televisión están muy por debajo del estándar de la industria.

A pesar de su fuerza financiera, una encuesta a finales de julio del New York Times reveló que el 58% de los encuestados republicanos dijo que Trump, y no DeSantis, sería el mejor candidato para vencer a Joe Biden en la contienda por la Casa Blanca.

Biden, por su parte, sigue en picada en las encuestas. Un sondeo realizado entre el 15 y el 19 de septiembre arrojó que un 56% desaprueba la gestión del inquilino de la Casa Blanca, pero otros sondeos referidos a la economía subren esa cifra a más del 70%.

Ramaswamy, la novedad conservadora

La novedad hasta ahora ha sido Vivek Ramaswamy, quien nunca antes se había postulado a un cargo público, pero que en el primer debate televisivo parecía por momentos ser el único en el escenario ante a la notable ausencia de Trump. El novato superó todas las expectativas y nadie esperó que se encuentro junto a DeSantis en la batalla por el segundo puesto.

Trump ha tenido palabras de elogio hacia Ramaswamy y lo nombra como un hombre capaz, carismático e inteligente

“Soy la única persona en este escenario a la que no le han pagado ni se ha vendió”, dijo en un momento del primer debate cuando el tema giró hacia el llamado cambio climático.

En 2014 fundó su propia empresa de biotecnología, Roivant Sciences(ROIV. O), que compró patentes de compañías más grandes para medicamentos sin comercializarse. En 2023, la revista de negocios Forbes estimó la riqueza de Ramaswamy en 630 millones de dólares.

En los últimos años, Ramaswamy se convirtió en un feroz conservador. En su bestseller de 2021 'Woke, Inc.', denuncia las decisiones de grandes empresas de basar la estrategia comercial sobre la falsa justicia social y las también falsas preocupaciones sobre el cambio climático, como ha reiterado públicamente.

Defensor de la políticas económicas y nacionalistas de Trump, ha captado la atención de una parte importante de los conservadores que lo ven como un aliado que en un segundo mandato del presidente #45 podría formar parte en algún puesto importante.

Sus declaraciones no sólo lo han dado a conocer, sino que para un sector republicano ha logrado mantenerse en estos momentos en mejores condiciones políticas frente a DeSantis respecto a su principal rival en el Partido Republicano.

Y mientras DeSantis y Trump se enfrentan públicamente, Ramaswamy, de manera astuta e inteligente, sigue del lado del más fuerte y del más popular entre los conservadores. Es decir, entiende que al defender a Trump puede llegar mucho más lejos en política de lo que tal vez había pronosticado antes de postularse. Y estar en ese estatus le garantiza un posible apoyo vital en el futuro, algo que DeSantis no volverá a tener desde que eligió su propio camino.

Una encuesta de Fox, entre el 9 y 12 de septiembre mostró que Trump ha ampliado su ventaja sobre otros candidatos con un respaldo de un 60%.

Hasta ahora, los demás precandidatos no se ven con posibilidades reales para superar a DeSantis y mucho menos a Trump. En ese lugar se encuentran el exgobernador de Nueva Yersey, Chris Christie; la exembajadora en Naciones Unidas, Nikky Haley; el exgobernador de Arkansas, Asa Hutchinson y el conductor radial Larry Elder, entre otros.

El segundo debate republicano, de nuevo sin la participación de Trump, no levanta grandes expectativas a no ser la oportunidad de ver a los contrincantes republicanos definirse sobre temas álgidos y tomar el pulso conservador en medio de la pugna electoral.

El primero quedó eclipsado con la entrevista del connotado periodista Tucker Carlson y expresentador estrella de la cadena Fox News al expresidente Donald Trump. Los niveles de audiencia en vivo en internet se dispararon a casi 80 millones y 24 horas después, la cifra sobrepasaba los 100 millones para ratificar el éxito y apoyo de los conservadores al creador del creciente movimiento político Make America Great Again (MAGA) o Hacer a América Grande Otra Vez.

La campaña de Trump ha reiterado que no les interesa asistir a un enfrentamiento ante las cámaras frente al resto de los oponentes republicanos, sino cumplir con su agenda electoral en diferentes estados. El propio expresidente ha manifestado que su trabajo está ahí y los estadounidenses lo reconocen. A modo de resumen, las encuestas indican que no necesita debatir.

