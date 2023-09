Trump: "No considero que tengamos mucha democracia en este momento"

Durante una entrevista con la cadena NBC News en el programa Meet the Press, el presidente #45 de Estados Unidos Donald Trump afirmó: "No considero que tengamos mucha democracia en este momento".

La administración Biden ha creado una extensa lista de presos políticos y perseguidos como "enemigos" o disidentes de la ideología marxista socialista y del actual gobierno con una agenda muy similar, algo impensable hace pocos años atrás dentro de la democracia estadounidense y dentro del país más anticomunista del mundo y artífice de la desaparición del campo socialista de la Europa del Este y de la Unión de Repúbicas Socialistas Soviéticas (URSS).

Entre los nombres de los conservadores perseguidos, acosados y encarcelados se encuentran Michael Cohen, exabogado de Trump, el exjefe de campaña Paul Manafort y otro de sus miembros del panel asesor de política exterior en 2016, George Papadopoulos; el general Michael Flynn, el consultor político Roger Stone, el estratega político, Steve Banon, el exasesor económico presidencial Peter Navarro, entre muchos otros. Y bajo asedio judicial hay varios miembros del gabinete de abogados de Trump como Rudy Giuliani; e incluso, hasta senadores como Lindsey Graham, Kelly Loeffler y David Perdue

"Es muy lamentable todo lo que estamos viendo dentro de nuestro país, yo te diría que es terrible... respondió Trump a una de las preguntas de la periodista Kristen Welker.

El expresidente Donald Trump dijo además que resulta muy improbable que se perdone a sí mismo por ocurrido el 6 de enero en el Capitolio en Washington porque "no hice nada malo"¿Qué hice mal?

"Impugnar una elección fraudulenta y amañada es parte de la democracia, no entiendo por qué tengo que ser condenado por eso",manifestó el exmandatario en la entrevista.

"En mi último día como Presidente pude haber obtenido un indulto que me habría liberado absolutamente de todas estas falsas acusaciones y falsos cargos de Biden", pero no hice y tampoco lo haré si soy nuevamente el Presidente de esta nación.

Y los recientes cargos federales a Hunter Biden sobre armas de fuego, en nada contradicen mi afirmación de que ahora en EEUU existe un sistema judicial de dos niveles: uno contra él y sus cercanos seguidores y otro para los aliados de Joe Biden y su familia.

Trump no enfrenta solo esta cacería, como él y los republicanos la han definido, porque como se observa es contra todo lo que huela a oposición conservadora y al enorme movimiento popular impulsado por él y denominado MAGA ("Make America Great Again") o "Hacer Grande Otra Vez a EEUU".

El Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ), visiblemente alineado a la Casa Blanca a través de Merrick Garland, se está encargando de encarcelar a la oposición, al mismo estilo de los regímenes dictatoriales en el mundo y en especial en América Latina

En otra de las preguntas sobre quién sería su compañero o compañera de fórmula en la Casa Blanca, Trump dijo que le gustaba la idea de que fuera una mujer, pero que seleccionaría a la persona ideal. "Tenemos muchas personas excelentes y valiosas en el Partido Republicano", recalcó y luego respondió que antes de salir de la Oficina Oval le dejó una nota muy amable al presidente Biden, porque deseaba que hiciera un buen trabajo a pesar de sus políticas.

Acerca del caos en la frontera y en la economía estadounidense, el exmandatario puntualizó: sólo tenía que haber continuado el trabajo que yo comencé, sólo eso..., para el gran beneficio de todos los estadounidenses, pero no lo hizo y escogió el camino incorrecto.

Siempre hay que abrirle paso a las nuevas generaciones, pero no creo que la edad sea el factor principal sino la competencia. No pienso que Biden sea demasiado viejo para gobernar, simplemente considero que es incompetente y ese es el verdadero problema. No creo que ser octogenario sea una dificultad. Conozco a personas de hasta 95 años, como Bernard Marcus, uno de los fundadores de la compañía Home Depot que conservan una capacidad asombrosa. El tema fundamental es la competencia, no la edad.

El exinquilino es el gran favorito para ganar las elecciones primarias que se realizarán entre febrero y junio de 2024, según todas las encuestas, que ya le dan un margen de ventaja de 40 puntos como promedio sobre su más cercano rival, el gobernador de Florida Ron DeSantis.

