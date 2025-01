Abren despensas para mascotas en respuesta a incendios en Los Ángeles

Las despensas están operando en las siguientes ubicaciones:

Best Friends Pet Adoption Center

1845 Pontius Avenue, Los Ángeles 90025

Suministros disponibles:

Mascotas: Alimentos para perros (húmedo y seco), alimentos para gatos (húmedo y seco), golosinas para perros y gatos, juguetes para perros y gatos, camas y mantas para mascotas, arena para gatos, pads absorbentes, bandejas de arena, transportadoras de cartón para gatos y productos de aseo.

Best Friends Clinic

17411 Chatsworth St, Suite #100, Granada Hills, CA 91344

Suministros disponibles:

Mascotas: Alimentos para perros (húmedo y seco), alimentos para gatos (húmedo y seco), golosinas para perros y gatos, juguetes para perros y gatos, camas y mantas para mascotas, collares, correas, arneses, arena para gatos, pads absorbentes, bandejas de arena, palas de arena y transportadoras de cartón para gatos.

Humanos: Mantas, botellas y garrafas de agua, botellas de agua de aluminio, desodorante, toallitas para bebé, toallitas desinfectantes, productos de aseo personal, snacks y bebidas, y calcetines.

Ambas despensas están abiertas diariamente de 8:00 a.m. a 6:00 p.m., sin necesidad de cita.

Aquellos interesados en contribuir a las despensas pueden hacer sus donaciones ingresando a SalvaUnaMascota.org/ApoyaLA.

Todos los fondos se destinarán a la asistencia de emergencia para mascotas afectadas por los incendios forestales en Los Ángeles. Las donaciones a este fondo se usarán para apoyar el trabajo de rescate y bienestar animal en el área.

Para obtener más detalles sobre lo que Best Friends está haciendo sobre el terreno durante los incendios actuales en Los Ángeles, ingresa aquí: https://bestfriends.org/es

Información sobre Best Friends Animal Society

Best Friends Animal Society es la organización líder en bienestar animal, que trabaja para lograr que para el año 2025 se haya puesto fin a la práctica de sacrificar perros y gatos en los albergues de los Estados Unidos. Fundada en 1984, Best Friends es pionera en el movimiento “no-kill” y ha ayudado a reducir la cantidad de animales sacrificados en los albergues, de aproximadamente 17 millones por año a 415,000. Best Friends lleva a cabo programas que salvan vidas en todo el país y tiene el santuario más grande del país. Trabajando en forma conjunta con una red de alrededor de 4,800 socios dedicados a promover el bienestar animal, Best Friends está trabajando para salvar a todas las mascotas, Save Them All®. Para más información, visita SalvaUnaMascota.org.

Redes sociales

Facebook: @bestfriendsanimalsocietyenespanol

Instagram: bestfriends_enespanol