Estas son las celebridades de Hollywood que perdieron sus casas en los incendios

Paris Hilton

La heredera de la cadena hotelera que lleva su apellido Paris Hilton, de 43 años, dijo que vio arder su casa en la costa de Malibú a través de la televisión.

A sus seguidores en Instagram dijo estar "con el corazón roto, sin palabras".

"Lo siento de corazón por aquellos que están en peligro o en duelo por mayores pérdidas. La devastación es inimaginable", escribió.

Más tarde, compartió un video de sus cinco perros en la parte trasera de un carro y dijo que estaba camino a un hotel para refugiarse.

El doble ganador del Óscar Anthony Hopkins perdió su lujosa mansión, de acuerdo con los medios.

Fotografías circularon mostrando la propiedad de la estrella de "El silencio de los inocentes" reducida a cenizas.

Hopkins, de 87 años, aún no se ha pronunciado.

Jeff Bridges

El oscarizado Jeff Bridges, protagonista del clásico "El gran Lebowski", perdió el hogar de Malibú que comparte con su familia, dijo el portal de noticias TMZ citando a un representante.

Billy Crystal

El actor y comediante Billy Crystal dijo que la casa en la que vivió por 46 años resultó destruida por el fuego, quedando solo la cancha de tenis.

"No hay palabras para describir la enorme devastación que vimos y vivenciamos", dijo el actor de "Cuando Harry encontró a Sally", en un comunicado firmado junto a su esposa Janice.

Eugene Levy

Los medios estadounidenses reportaron que una casa perteneciente a Eugene Levy, protagonista de "Schitt's Creek", fue arrasada por las llamas.

Levy, el alcalde honorífico de Pacific Palisades, comunidad que continúa ardiendo, había narrado al diario Los Angeles Times cómo escapó de su vecindario, cuando estaba recubierto por una humareda negra.

John Goodman

La casa de John Goodman, el actor de "Roseanne", también quedó calcinada, de acuerdo con fotos publicadas por la revista People que mostraban una pila de ruinas.

Goodman, quien también actuó en "El gran Lebowski", no se ha pronunciado.

Mark Hamill

Mark Hamill, el inolvidable Luke Skywalker de "La guerra de las galaxias", le dijo a sus seguidores en Instagram que escapó a través de una carretera bordeada por las llamas, junto a su esposa y su perro de su casa en Malibú.

Hamill, de 73 años, no confirmó si su propiedad sobrevivió al fuego, pero dijo que él y su familia estaban "huyendo" por sus vidas.

Jennifer Grey

La estrella de "Baile caliente", Jennifer Grey, perdió su casa en el infierno, escribió su hija en Instagram.

"Anoche la casa de mi mamá se quemó por completo", escribió Stella Gregg, quien aclaró que su madre estaba a salvo.

Cary Elwes

Cary Elwes, protagonista de "La princesa prometida" y "Las locas aventuras de Robin Hood", escribió en Instagram que su casa fue arrasada luego de que la abandonó junto a su familia.

Elwes, de 62 años, había compartido antes un video conduciendo a través de las colinas de Los Ángeles que dejaba ver un resplandor anaranjado en la distancia, describiendo la escena como "bíblica".

Adam Brody

El nominado a los Globos de Oro Adam Brody ("Nobody Wants This") y su esposa, la también actriz Leighton Meester ("Gossip Girl"), pasaron del glamour de la alfombra roja el domingo a perder su hogar en Pacific Palisades esta semana, de acuerdo con la prensa.

La revista People consiguió fotos de su casa envuelta en las llamas.

Miles Teller

Miles Teller, la estrella de "Whiplash. Música y obsesión", y su esposa Keleigh Teller perdieron su hogar por las llamas, de acuerdo con fotos de People.

Teller, quien también apareció en "Top Gun: Maverick", no comentó.

James Woods

El actor James Wood, de 77 años, publicó un video en la red social X mostrando cómo las llamas devoraban árboles y arbustos cerca de su casa en Pacific Palisades, a medida que se preparaban para evacuar.

"No podía creer que nuestra adorada casita en las colinas aguantara tanto tiempo. Es como perder a un ser querido", dijo.

La oscarizada Jamie Lee Curtis también fue obligada a evacuar.

"Nuestro querido vecindario desapareció", escribió en Instagram. "Nuestro hogar está a salvo. Tantos otros lo perdieron todo".

La actriz anunció el jueves que donará 1 millón de dólares a las víctimas de los incendios en Los Ángeles.

FUENTE: AFP