Acusan de agresión y delito de odio al hombre que atacó sinagoga durante servicio religioso en Nueva York

NUEVA YORK — La Policía de Nueva York (NYPD) arrestó a un hombre de origen hispano y enfrenta cargos por delitos de odio tras interrumpir, agredir a dos feligreses y causar daños a la propiedad en la Sinagoga Central de Manhattan durante un servicio de Shabat.

La jefa de la Policía de Nueva York, Jessica S. Tisch, identificó al agresor como Larry Montes, un hombre de 46 años, residente del Bronx. "Montes ha sido acusado ahora de dos cargos de agresión como crimen de odio y un cargo de daño criminal como crimen de odio, entre otros cargos", anunció la jefa policial.

De acuerdo con el informe de las autoridades, el hecho ocurrió durante el servicio religioso la noche del viernes. Montes ingresó al templo y permaneció sentado durante unos diez minutos antes de dirigirse a un área restringida donde causó disturbios, golpeó a una mujer de 63 años y atacó a un integrante del equipo de seguridad.

La mujer agredida sufrió una herida en la boca y golpes en el antebrazo derecho. Al miembro del personal de seguridad le propinó un cabezazo y le escupió.

"El individuo interrumpió los servicios de Shabat en la Sinagoga Central de Manhattan. Mientras el personal de seguridad de la sinagoga lo escoltaba hacia la salida, golpeó a un miembro de la congregación, dañó la propiedad de la sinagoga y luego escupió y dio un cabezazo a un miembro del equipo de seguridad", declaró la comisionada de Policía Jessica Tisch. Un sargento del NYPD que se encontraba trabajando en las cercanías de la sinagoga intervino de inmediato y tomó al individuo bajo custodia.

Investigación

La comisionada dijo que nadie resultó gravemente herido y el incidente sigue siendo objeto de investigación..

"He hablado con el rabino de la sinagoga y me alegro de que nadie haya resultado gravemente herido. A las personas lesionadas se les atendió en el lugar de los hechos y se encuentran bien. Por ahora no se tiene constancia de más amenazas y se han enviado más efectivos de la policía de Nueva York a la sinagoga, informó la jefa de la policía de Nueva York.

Update per @NYPDPC - NYPD has arrested Larry Montes, 46 from the Bronx, in connection with this incident.



Montes has been charged with two counts of assault as a hate crime and one count of criminal mischief as a hate crime. https://t.co/RcQlyrNqPH — StopAntisemitism (@StopAntisemites) August 15, 2026

FUENTE: Policía de Nueva York / Fox News