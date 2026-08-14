viernes 14  de  agosto 2026
ACCIDENTE

Muere ahogado un menor de Nueva York en una piscina de una zona turística de Puerto Rico

El menor fue sacado del agua y trasladado por sus familiares hacia la Sala de Emergencias de un hospital del área, donde el médico de turno certificó la ausencia de signos vitales

Imagen referencial de una patrulla de policía.

Imagen referencial de una patrulla de policía.

PIXABAY

SAN JUAN.- Un menor de 11 años, residente del estado de Nueva York, falleció ahogado en la piscina de un condominio de apartamentos en la zona turística de Condado, en San Juan, reportó este viernes la Policía de Puerto Rico.

Según detalla un informe policial, a eso de las 18:13 (22:13 GMT) del jueves una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó a las autoridades de que un menor de 11 años se había ahogado en la piscina del Condominio Del Mar, ubicado en la Avenida Ashford, en Condado.

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El perjudicado y sus familiares se encontraban de vacaciones en el lugar, cuando la madre del niño se percató de que este se encontraba en la profundidad de la piscina.

El menor fue sacado del agua y trasladado por sus familiares hacia la Sala de Emergencias de un hospital del área, donde el médico de turno certificó la ausencia de signos vitales.

La agente Erika Báez, adscrita a la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales de San Juan, y el fiscal José Villamarzo, se hicieron cargo de la pesquisa de este suceso.

FUENTE: Con información de EFE

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