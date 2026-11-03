Acusan a individuo de enviar 700 cartas con amenazas a funcionarios electorales

El Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó este martes a un hombre de enviar 700 cartas con polvos y amenazas a funcionarios por todo el país antes de las elecciones legislativas de este martes y también de las presidenciales de 2024.

Robin Patrick Martin, de 67 años y de Oklahoma City, fue detenido y acusado hoy de transmitir "falsas alarmas", así como de enviar "cartas amenazantes a funcionarios electorales estatales, miembros del Congreso, el FBI y otros destinatarios", indica un comunicado.

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Según la acusación, las autoridades determinaron que el hombre era el autor de más de 700 cartas enviadas a funcionarios de ambos partidos de EEUU con polvos blancos que resultaron ser inocuos, pero que tenían la intención de intimidar y aterrorizar a sus objetivos.

"Estos funcionarios enfrentaron tener que abrir las cartas sin saber si el polvo que contenían podía enfermarles o matarles, y esa era la intención evidente", dijo en la nota el fiscal general adjunto de Seguridad Nacional, John A. Eisenberg.

Amenazas

El director del FBI, Kash Patel, denunció que el anterior Gobierno del demócrata Joe Biden "fracasó" al no capturar al acusado, y felicitó a las agencias implicadas en la investigación, incluido el Servicio de Inspección de Correos (USPIS).

"Usando nuestro conocimiento del Servicio Postal y de los flujos de correo, los inspectores de correos y nuestros socios identificaron cartas relacionadas y recuperaron la mayor parte antes de que alcanzaran a sus pretendidos destinatarios", señaló el jefe de USPIS, Gary Barksdale.

Muchas de las cartas tenían mensajes escritos con tinta reactiva a rayos ultravioletas que amenazaba a los funcionarios, detalla la acusación.

Martin "describió los problemas percibidos con las elecciones de 2020. Afirmó que el presidente Donald Trump ganó las elecciones de 2020, y expresó preocupaciones por los mismos "supuestos errores" en las entonces próximas elecciones de 2024", indicó la descripción de una de las cartas.

Algunas de las cartas compartían el mismo remitente, incluyendo las antiguas sedes del Green Party (Partido Verde) y los Demócratas Socialistas de EEUU. Este último grupo colaboró en la investigación, indica el informe a la prensa.

FUENTE: Con información de EFE.