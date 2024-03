Adelante 1 hora su reloj, este domingo hay cambio de horario de verano

Es decir, prepárese para perder una hora de sueño. A las 2:00 a.m. del 10 de marzo, serán las 3:00 a.m. Amanece y anochece una hora más tarde. Se contará con más luz solar por la tarde.

Con el final del invierno, la medida conocida como “Spring Forward” permite que haya una hora más de luz durante el día por más de medio año, revela el sitio Almanac.com.

Hay algunos estados y territorios que no observan el horario de verano. Estos son: Arizona (excepto la Nación Navajo), Hawaii, Puerto Rico, Islas Vírgenes de EEUU, Guam, Samoa Americana, Islas Marianas del Norte.

El horario de verano de 2024 terminará el primer domingo de noviembre, el 3 a las 2:00 a.m., hora local. En ese momento, los relojes se retrasarán una hora.

En la mayoría de los casos, los estadounidenses no tienen que preocuparse de hacer el cambio de manera manual, puesto que muchos teléfonos celulares, computadoras y dispositivos electrónicos modifican el horario de manera automática, pero no está de más revisarlos con cualquier reloj atómico o de cuerda, o uno digital que no esté programado ni conectado a internet. ¡Sobre todo chequee el reloj del tablero de su automóvil!

La idea general es que el cambio permite a todos hacer un mejor uso de la luz natural, ya que adelantar los relojes una hora en primavera nos da más luz durante las tardes de verano, ahorrando en el consumo de energía.

En el caso de Arizona, el horario de verano se utilizó desde 1918, pero decidió optar por no usarlo en 1968. Aunque el estado conserva el horario estándar, la Nación Navajo al noreste del estado hace el cambio de tiempo dos veces al año.

Historia del cambio de horario en Estados Unidos

La idea de adelantar los relojes durante el verano para aprovechar la luz natural se remonta al siglo XVIII, con Benjamín Franklin como uno de sus primeros proponentes. La primera implementación a gran escala del cambio de horario se dio durante la Primera Guerra Mundial como medida de ahorro de energía.

En 1918, se estableció una ley federal que estandarizó el inicio y fin del horario de verano para los estados que lo adoptaran. Durante la Segunda Guerra Mundial, el cambio de horario se volvió obligatorio en todo el país para optimizar el uso de recursos.

En 1966, el Congreso promulgó la Ley de Horario Uniforme para simplificar el patrón oficial del cambio de horario, estableciendo su inicio el primer domingo de abril y su fin el último domingo de octubre.

En la década de 1970, la crisis del petróleo reavivó el interés por el ahorro energético y el horario de verano se extendió a más estados.

En 2007, la ley se modificó para extender el horario de verano desde el segundo domingo de marzo hasta el primer domingo de noviembre.

En la actualidad

Existe un debate continuo sobre la eficacia del cambio de horario en el ahorro de energía y su impacto en la salud, el transporte y la economía.

Algunos estudios sugieren que el ahorro energético es limitado, mientras que otros reportan beneficios en la reducción de accidentes de tráfico y el consumo de electricidad.

Hay quienes proponen eliminar el cambio de horario o mantenerlo permanente, sin llegar a un consenso definitivo. Más de 20 estados han introducido legislaciones para eliminar el cambio semestral, pero esta decisión depende de que el resto de los estados hagan lo mismo y que el Departamento de Transporte autorice el cambio.

FUENTE: USA Latino, US.AS, Time And Date, Departamento de Transporte de EEUU