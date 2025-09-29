Agitador anti-ICE de Chicago enfrenta cargos federales tras amenazar con matar a un agente

Agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE), durante un operativo contra inmigrantes irregulares.

WASHINGTON.- Un manifestante que participó en una protesta contra el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas ( ICE ) en Illinois enfrenta cargos federales tras supuestamente amenazar de muerte a un agente de la Patrulla Fronteriza.

El hecho ocurrió el pasado sábado frente a una instalación de ICE en Broadview, en las afueras de Chicago, donde cientos de personas se reunieron para rechazar las operaciones de control migratorio en el área, según informó Fox News.

De acuerdo con la denuncia penal, el individuo identificado como Paul Ivery se acercó a un agente y le dijo: "Te voy a matar ahora mismo" y "Haz algo". Luego intentó huir, llegando incluso a arrancarle el casco a un oficial antes de abalanzarse sobre un vehículo civil ocupado, lo que causó daños materiales, señalaron las autoridades federales.

Era de violencia política

Ivery es uno de al menos cuatro manifestantes acusados en conexión con la protesta. Los otros detenidos fueron identificados como Jocelyne Robledo, Ray Collins y Hubert Mazur. Según la acusación, tanto Collins como Robledo portaban armas cargadas durante el incidente.

La administración del presidente Donald Trump ha advertido que no tolerará actos violentos contra agentes federales. El sábado, la fiscal general Pam Bondi calificó lo ocurrido como parte de una "nueva era de violencia política" en el país, recordando otros episodios recientes de ataques contra figuras públicas y personal de seguridad.

“Asesinos han intentado asesinar al presidente Trump dos veces y al juez de la Corte Suprema Brett Kavanaugh”, afirmó Bondi en una publicación en X.

"Estas no son protestas pacíficas"

"En Minnesota, legisladores e incluso niños en misa fueron asesinados en dos incidentes separados y un asesino atacó y mató a nuestro amigo Charlie Kirk. Un francotirador disparó contra tres personas en una instalación de ICE en Texas y ahora más de 200 alborotadores violentos estaban en una instalación del ICE en Chicago, coreando: ‘Arresten al ICE, disparen al ICE’. Al menos uno portaba un arma", agregó.

Bondi fue enfática en advertir que cualquier agresión contra agentes federales derivará en consecuencias judiciales inmediatas: "Si tan solo tocan a uno de nuestros oficiales federales, serán enviados a prisión. Estas no son protestas pacíficas, son ataques coordinados por extremistas radicales, y terminan ya".

La fiscal anunció además que el Departamento de Justicia desplegará agentes adicionales en instalaciones de ICE en todo el país para reforzar la seguridad y responder a los incidentes de violencia.

FUENTE: Con información de Fox News