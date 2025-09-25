jueves 25  de  septiembre 2025
Florida

Detienen en Miami a empresario haitiano acusado de financiar grupos criminales en su país

ICE/GOV
ICE/GOV
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI — Un prominente hombre de negocios haitiano, acusado de financiar bandas violentas en su país, fue detenido en Estados Unidos y enfrenta la deportación.

Dmitri Vorbe fue arrestado en Miami el martes y se encuentra bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) mientras se tramita su deportación, informó este jueves la embajada de Estados Unidos en Haití.

"Vorbe fue detenido por el ICE por su participación en actividades de bandas violentas que generaron caos e inestabilidad en Haití", señaló la representación diplomática en un comunicado en la red social X.

"¡La era de la impunidad ha terminado en Haití!", agregó.

La familia de Vorbe fue propietaria de una de las mayores empresas privadas de energía de Haití, y él ha residido en Estados Unidos durante varios años.

ICE confirma detención

"Él está actualmente bajo custodia de ICE a la espera de procedimientos de deportación", informó la agencia. Vorbe, de acuerdo con ICE, se encontraba ilegalmente en Estados Unidos. "Violó la Ley de Inmigración y Nacionalidad (de EEUU) y contribuyó a la desestabilización de Haití".

Varias agencias federales participaron en la investigación y las autoridades de inmigración realizaron el arresto.

"Esto demuestra el firme compromiso de la administración Trump de proteger al pueblo estadounidense, avanzar en nuestros intereses de seguridad nacional y promover la seguridad y estabilidad regional".

Otro importante hombre de negocios haitiano, Pierre Reginald Boulos, fue detenido por el ICE el 17 de julio, acusado de "contribuir a la desestabilización" del país caribeño.

Boulos, un excandidato presidencial haitiano, ha negado las acusaciones y está impugnando su detención y la orden de deportación.

Haití, el país más empobrecido de América, sufre desde hace largo tiempo la violencia de las bandas criminales, con asesinatos, violaciones, saqueos y secuestros frecuentes, en un contexto de inestabilidad política crónica.

La situación empeoró significativamente a principios de 2024, cuando las bandas obligaron a Ariel Henry, entonces primer ministro, a renunciar.

FUENTE: Redacciòn y AFP

Dmitri Vorbe fue arrestado en Miami y se encuentra bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) mientras se tramita su deportación.
Florida

Detienen en Miami a empresario haitiano acusado de financiar grupos criminales en su país

