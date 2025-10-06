Agreden a rabino en Nueva Jersey en un presunto ataque antisemita: "Un acto vil y odioso"

El rabino Avraham Wein fue víctima de un posible ataque antisemita en Nueva Jersey

NUEVA YORK.- Un rabino fue golpeado este domingo, 5 de octubre, frente a su casa en Bergenfield, Nueva Jersey , en lo que las autoridades y líderes locales califican como un posible ataque antisemita .

La víctima, el rabino Avraham Wein , nacido en Queens y padre de dos hijos, relató que se encontraba en el exterior de su vivienda alrededor de las 2:00 PM cuando un hombre se detuvo, bajó del vehículo y lo agredió físicamente.

Un vecino acudió en su auxilio, pero ambos resultaron con heridas leves, de acuerdo con el jefe de policía Mustafa Rabboh, quien confirmó el hecho en redes sociales.

El sospechoso, identificado como Jeffrey Zicchinella, de 40 años, residente de Ridgefield Park, fue arrestado y enfrenta dos cargos de agresión simple, informó el The New York Post.

Los registros judiciales muestran que el atacante también usaba el alias Jeffrey Vangoldren y posee un extenso historial penal que incluye delitos de drogas, allanamiento y fraude con tarjetas de crédito.

Condena de autoridades locales

El alcalde de Bergenfield, Arvin Amatorio, calificó el incidente como un "acto de violencia vergonzoso" y advirtió que la ciudad no tolerará este tipo de ataques. "Condeno enérgicamente este ataque y dejo claro que no toleraremos la violencia en nuestra ciudad, contra nadie, bajo ninguna circunstancia", declaró en un mensaje en Facebook.

El congresista demócrata por Nueva Jersey, Josh Gottheimer, también repudió lo ocurrido y lo calificó de "acto vil y odioso", recordando que se produjo en la víspera de la festividad judía de Sucot. "Toda familia del norte de Nueva Jersey merece practicar su religión con libertad y seguridad. El antisemitismo no tiene cabida aquí", expresó en X.

Seguridad reforzada en la comunidad judía

La policía incrementó las patrullas en las cercanías de sinagogas y hogares judíos como medida preventiva, aunque precisó que, hasta ahora, el hecho parece tratarse de un incidente aislado.

El rabino Wein, asistente en la Congregación Keter Torah de Teaneck y docente en la Academia de Torá del condado de Bergen, agradeció la solidaridad recibida y aclaró que no fue hospitalizado, desmintiendo rumores en redes sociales.

También explicó que el ataque no ocurrió mientras construía su sucá, la cabaña tradicional que se levanta en la festividad de Sucot.

Mientras tanto, Zicchinella permanece recluido en la cárcel del condado de Bergen a la espera de una audiencia judicial.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Isaac_Halevi/status/1974938551142785330&partner=&hide_thread=false Rabbi Attacked While Building Sukkah in New Jersey



TEANECK, N.J., Oct. 5 — Rabbi Avraham Wein, assistant rabbi at Congregation Keter Torah, was hospitalized Saturday after being violently attacked while building a sukkah outside his home, according to local authorities.… pic.twitter.com/PirqhXQbRq — Isaac Halevi (@Isaac_Halevi) October 5, 2025

FUENTE: Con información de The New York Post