martes 30  de  junio 2026
POLÍTICA

Investigan al senador demócrata Rubén Gallego por "viajes familiares" con fondos de su campaña

Rubén Gallego, el primer latino en ser elegido senador por Arizona, habría cargado a sus cuenta de campaña gastos de viajes a Puerto Rico, Nantucket, y Miami

El senador demócrata por Arizona, Rubén Gallego.&nbsp;

El senador demócrata por Arizona, Rubén Gallego. 

@SenRubenGallego
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

LOS ÁNGELES.- El Departamento de Justicia de EEUU (DOJ, en inglés) abrió una investigación contra el senador Rubén Gallego por presuntas infracciones relacionadas con la financiación de campañas, según fuentes citadas por CBS.

El legislador demócrata por Arizona estaría siendo investigado por usar fondos de su campaña de elección de 2019 para viajes familiares, según una fuente familiarizada con las pesquisas que habló con el canal de televisión.

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Gallego, el primer hispano en ser elegido al Senado por Arizona, habría cargado a su cuenta de campaña gastos de viajes a Puerto Rico, Nantucket, Miami, entre otros lugares, de acuerdo con los registros de la Comisión Federal de Elecciones.

Sin embargo, el senador negó haber cometido irregularidades en la financiación de su campaña. Hasta ahora, no ha sido acusado de ningún delito y tampoco ha sido contactado por el DOJ, según información citada por CBS.

Otra denuncia

Rubén Gallego también afrontaba una denuncia en la Cámara Alta por conducta sexual inapropiada e infracciones a las leyes de financiación de campañas, presentada en su contra por la congresista republicana de Florida Anna Paulina Luna, el pasado abril.

Sin embargo, el Comité de Ética del Senado rechazó la denuncia y anunció este lunes que "no encontraron pruebas" que respaldaran las acusaciones.

Gallego aspira a presentarse como candidato a la presidencia en 2028 y el cierre del caso supone una buena noticia para sus aspiraciones.

El demócrata estuvo bajo presión después de haber reconocido que escuchó rumores durante años sobre las acusaciones contra su colega Eric Swalwell, quien dimitió en abril de su escaño en la Cámara de Representantes por acusaciones de conducta sexual inapropiada.

"Escuché rumores sobre él (...) pero cuando conoces a alguien de cerca, conoces a su esposa, no puedes creer que sea real", dijo entonces Gallego a periodistas en Washington, al ser cuestionado sobre su cercanía con Swalwell y no haber actuado al saber sobre los rumores de su homólogo demócrata.

FUENTE: Con información de EFE

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