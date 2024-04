Alumnos ocupan edificio de la Universidad de Columbia en protestas contra la guerra en Gaza

La emisora de radio estudiantil WKCR-FM cubrió paso a paso la toma del edificio, ocurrida unas 12 horas después del plazo límite de las 2 de la tarde del lunes para que los manifestantes abandonaran un campamento de unas 120 carpas bajo amenaza de suspensión.

Suspensión

La Universidad de Columbia empezó a suspender a los estudiantes que desafiaron el ultimátum dado este lunes por las autoridades del centro para que depongan el campamento en la prestigiosa institución.

En la noche, estudiantes ocuparon un edificio del campus de esta universidad de Nueva York y se atrincheraron en el interior, mientras otros hacían una cadena humana en el exterior, según imágenes de un video en las redes sociales.

"Los miembros de la comunidad de Columbia retomaron el Hall Hamilton después de medianoche", dijo el grupo de estudiantes Columbia University Apartheid Divest en un comunicado.

Las autoridades universitarias indicaron en un comunicado que sólo podrían acceder al campus de Morningside los estudiantes alojados en residencias y el personal de servicios esenciales como restauración, seguridad pública y mantenimiento. Sólo habría un punto de acceso y salida del recinto.

“La seguridad de todos y cada uno de los miembros de esta comunidad es primordial”, añadió el comunicado.

En su publicación en X, los manifestantes dijeron que tenían previsto quedarse en el edificio hasta que la universidad aceptara las tres demandas de CUAD: desinversión, transparencia financiera y amnistía.

Pro Israel.jpg Un partidario pro-israelí iza la bandera israelí desde dentro de barricadas metálicas cerca del campamento de partidarios pro-palestinos en el campus de la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA) en Los Ángeles el 29 de abril de 2024. FRÉDÉRIC J. BROWN / AFP

Muestras antisemitas

En Columbia, un poco más allá del recinto que alberga las carpas, decenas de pequeñas banderas de Israel ondeaban sobre la hierba y fotos de los rehenes que siguen en manos del grupo palestino Hamás sin que a nadie pareciera importarle.

"Para muchos de nuestros estudiantes judíos y para otros también, el ambiente se ha vuelto intolerable en las últimas semanas. Muchos han abandonado el campus y eso es una tragedia", dijo la rectora de Columbia.

"El lenguaje y los actos antisemitas son inaceptables y los llamamientos a la violencia son sencillamente aborrecibles", afirmó antes de recordar que el "derecho de un grupo a expresar sus opiniones no puede ir en detrimento del derecho de otro grupo a hablar, enseñar y aprender".

Replicas de las protestas

Universidades de todo Estados Unidos trataban de encontrar la forma de desalojar los campamentos antes de las inminentes ceremonias de graduación. Algunas seguían en negociaciones mientras otras recurrían a la fuerza y los ultimátum, que han producido choques con la policía. Docenas de personas fueron detenidas el lunes en protestas en universidades de Texas, Utah, Virginia y Nueva Jersey, mientras que Columbia dijo unas horas antes de que se ocupara el edificio Hamilton que había empezado a suspender a alumnos.

Por su parte, la policía intervino el martes por la mañana para desmontar un campamento en la Universidad de Yale, en Connecticut, aunque no había reportes inmediatos de arrestos.

El Yale Daily News, un periódico estudiantil independiente, indicó que policías de Yale y de New Haven habían rodeado el campamento en la explanada del campus con cinta a partir de las seis de la mañana, y dijeron que cualquiera que estuviera dentro del perímetro podría ser detenido y suspendido si no se machaba. Para las 7:30 de la mañana no se habían hecho detenciones, indicó el agente Christian Bruckhart, vocero de la policía de New Haven.

Las protestas en campus de todo el país comenzaron tras la respuesta de Israel a los ataques letales iniciados por Hamas contra el sur del país el 7 de octubre.

Los milicianos mataron a unas 1.200 personas, la mayoría civiles, y tomaron unos 250 rehenes. Israel ha prometido erradicar a Hamás.

FUENTE: Con información de AP/AFP