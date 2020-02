Amazon abre un supermercado sin cajeros a la salida

La tienda de comestibles, llamada Amazon Go Grocery, es una expansión de la cadena de pequeñas tiendas Amazon Go, creada hace dos años. Su superficie de 966 metros cuadrados (10.400 pies cuadrados) y vende algo más que las gaseosas y sándwiches del Amazon Go. Ofrece además pan recién salido del horno, naranjas rojas, calabazas y toda clase de comestibles para preparar la cena o llenar la despensa.

La venta de comestibles no es novedad para Amazon. En 2017 compró la cadena de supermercados Whole Foods con 500 sucursales y ha ampliado su servicio de entrega de comestibles a domicilio. Pero está muy lejos de su rival Walmart, el primer vendedor de comestibles de Estados Unidos, con más de 4.700 locales de venta.

En la nueva tienda en Seattle, basta escanear un solo teléfono para que compre toda la familia. Todo lo que tomen irá a la cuenta de la persona con la que entraron. Pero el comprador no debe ayudar a otro que no alcanza el estante más alto: el que toma el artículo lo paga.