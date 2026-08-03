Designado a fiscal general de EEUU anuncia acuerdo con senadores

El fiscal general interino de Estados Unidos anunció el domingo que llegó a un acuerdo con dos senadores sobre un fondo de compensación de 1.800 millones de dólares que provocó un freno a su confirmación en el Comité Judicial del Senado.

La Comisión Judicial del Senado tiene previsto votar la nominación de Blanche el martes .

El anuncio de Todd Blanche ocurre después de que la Comisión Judicial del Senado aplazara la votación para tramitar su nominación debido a la disputa con los senadores republicanos John Cornyn, de Texas, y Thom Tillis, de Carolina del Norte.

Cornyn y Tillis habían declarado que no apoyarían a Blanche hasta que el gobierno de Donald Trump retirase un fondo de 1.800 millones de dólares "contra el uso del sistema judicial como arma política" destinado a dar compensaciones a personas que fueron víctimas de procesos judiciales por motivación política.

"Mi equipo y yo nos hemos reunido con miembros de la comisión y senadores durante las últimas semanas y hemos abordado cualquier inquietud o duda pendiente", escribió Blanche en X.

"Hemos mantenido conversaciones de buena fe y, como resultado, emitimos la siguiente orden y actualización respecto al acuerdo del IRS [Servicio de Impuestos Internos] de mayo", añadió.

Una orden firmada adjunta a la publicación de Blanche decía: "La Orden del Fiscal General del 18 de mayo de 2026 por la que se crea el Fondo contra la Instrumentalización de las Instituciones… queda rescindida y no tendrá fuerza ni efecto alguno".

"Esta Orden establece, más allá de toda duda, que no existe ningún fondo", sentencia.

FUENTE: Con información de AFP.