lunes 3  de  agosto 2026
SENADO

Designado a fiscal general de EEUU anuncia acuerdo con senadores

"Mi equipo y yo nos hemos reunido con miembros de la comisión y senadores durante las últimas semanas y hemos abordado cualquier inquietud o duda pendiente", escribió el secretario interino de Justicia, Todd Blanche, en X

Todd Blance, secretario interino de Justicia de Estados Unidos.

Todd Blance, secretario interino de Justicia de Estados Unidos.

BRENDAN SMIALOWSKI/ AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

El fiscal general interino de Estados Unidos anunció el domingo que llegó a un acuerdo con dos senadores sobre un fondo de compensación de 1.800 millones de dólares que provocó un freno a su confirmación en el Comité Judicial del Senado.

La Comisión Judicial del Senado tiene previsto votar la nominación de Blanche el martes.

Lee además
La política de aranceles del presidente Donald J. Trump ha dado un vuelco al comercio mundial.
ECONOMíA

Nuevos aranceles de Washington reafirman política económica de Trump
La producción industrial en EEUU sigue en crecimiento  y expansión.
ECONOMíA

EEUU: Actividad manufacturera crece a mayor ritmo en julio

El anuncio de Todd Blanche ocurre después de que la Comisión Judicial del Senado aplazara la votación para tramitar su nominación debido a la disputa con los senadores republicanos John Cornyn, de Texas, y Thom Tillis, de Carolina del Norte.

Cornyn y Tillis habían declarado que no apoyarían a Blanche hasta que el gobierno de Donald Trump retirase un fondo de 1.800 millones de dólares "contra el uso del sistema judicial como arma política" destinado a dar compensaciones a personas que fueron víctimas de procesos judiciales por motivación política.

"Mi equipo y yo nos hemos reunido con miembros de la comisión y senadores durante las últimas semanas y hemos abordado cualquier inquietud o duda pendiente", escribió Blanche en X.

"Hemos mantenido conversaciones de buena fe y, como resultado, emitimos la siguiente orden y actualización respecto al acuerdo del IRS [Servicio de Impuestos Internos] de mayo", añadió.

Una orden firmada adjunta a la publicación de Blanche decía: "La Orden del Fiscal General del 18 de mayo de 2026 por la que se crea el Fondo contra la Instrumentalización de las Instituciones… queda rescindida y no tendrá fuerza ni efecto alguno".

"Esta Orden establece, más allá de toda duda, que no existe ningún fondo", sentencia.

FUENTE: Con información de AFP.

Temas
Te puede interesar

Trump anuncia que EEUU e Israel aplazan ataques contra Irán a solicitud de Arabia Saudita y en espera de acuerdo

Trump dispuesto a pausar nominación de nuevo fiscal general

La cifra de inmigrantes mexicanos en EEUU cae un 5% por primera vez desde 1980

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Imagen referencial.  
ELECCIONES 2026

Arranca votación anticipada de primarias en Miami-Dade, ¿a dónde acudir?

La política de aranceles del presidente Donald J. Trump ha dado un vuelco al comercio mundial.
ECONOMíA

Nuevos aranceles de Washington reafirman política económica de Trump

Los apagones, el drama que viven a diario los cubanos.
INFORME

Cuba alcanza un récord histórico con 1.415 protestas sociales durante el mes de julio

Cinelatino presentará una programación especial con 14 películas que rinden homenaje a la creatividad, diversidad y riqueza del cine hecho en México
CINE

Cinelatino presenta 14 películas para celebrar el Día Nacional del Cine Mexicano

Imagen referencial.
VIGILANCIA SANITARIA

Aumentan casos de lepra en Florida; Miami-Dade entre condados afectados

Te puede interesar

El presidente Donald Trump (sentado) se prepara para firmar una orden ejecutiva que crea la Comisión de Cónyuges Militares en el Despacho Oval de la Casa Blanca, el 3 de agosto de 2026, en Washington, DC.
GUERRA

Trump afirma que EEUU está negociando "en estos momentos" con Irán: "Es la última oportunidad"

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
El edificio de Justicia C. Clyde Atkins donde se lleva a cabo el juicio del exministro venezolano y empresario colombiano Alex Saab este viernes, en Miami, Florida
FLORIDA

Jueza fija para septiembre el juicio contra Alex Saab por lavado de dinero y conspiración

Imagen referencial.  
ELECCIONES 2026

Arranca votación anticipada de primarias en Miami-Dade, ¿a dónde acudir?

Florida el tercer peor estado para tener un bebé en Estados Unidos
MUY REZAGADA

Florida entre los peores lugares de EEUU para parir, según estudio

La producción industrial en EEUU sigue en crecimiento  y expansión.
ECONOMíA

EEUU: Actividad manufacturera crece a mayor ritmo en julio