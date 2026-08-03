Designado a fiscal general de EEUU anuncia acuerdo con senadores

El fiscal general interino de Estados Unidos anunció el domingo que llegó a un acuerdo con dos senadores sobre un fondo de compensación de 1.800 millones de dólares que provocó un freno a su confirmación en el Comité Judicial del Senado.
"Mi equipo y yo nos hemos reunido con miembros de la comisión y senadores durante las últimas semanas y hemos abordado cualquier inquietud o duda pendiente", escribió el secretario interino de Justicia, Todd Blanche, en X
El fiscal general interino de Estados Unidos anunció el domingo que llegó a un acuerdo con dos senadores sobre un fondo de compensación de 1.800 millones de dólares que provocó un freno a su confirmación en el Comité Judicial del Senado.
La Comisión Judicial del Senado tiene previsto votar la nominación de Blanche el martes.
El anuncio de Todd Blanche ocurre después de que la Comisión Judicial del Senado aplazara la votación para tramitar su nominación debido a la disputa con los senadores republicanos John Cornyn, de Texas, y Thom Tillis, de Carolina del Norte.
Cornyn y Tillis habían declarado que no apoyarían a Blanche hasta que el gobierno de Donald Trump retirase un fondo de 1.800 millones de dólares "contra el uso del sistema judicial como arma política" destinado a dar compensaciones a personas que fueron víctimas de procesos judiciales por motivación política.
"Mi equipo y yo nos hemos reunido con miembros de la comisión y senadores durante las últimas semanas y hemos abordado cualquier inquietud o duda pendiente", escribió Blanche en X.
"Hemos mantenido conversaciones de buena fe y, como resultado, emitimos la siguiente orden y actualización respecto al acuerdo del IRS [Servicio de Impuestos Internos] de mayo", añadió.
Una orden firmada adjunta a la publicación de Blanche decía: "La Orden del Fiscal General del 18 de mayo de 2026 por la que se crea el Fondo contra la Instrumentalización de las Instituciones… queda rescindida y no tendrá fuerza ni efecto alguno".
"Esta Orden establece, más allá de toda duda, que no existe ningún fondo", sentencia.
FUENTE: Con información de AFP.