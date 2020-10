Análisis político: 2020 se va pareciendo mucho a 2016

El problema fundamental con las encuestas fue la metodología. La mayoría de las encuestadoras muestreaban (preguntaban) a más demócratas que republicanos y, lógicamente, la candidata demócrata aparecía en los resultados con mayores índices de intención de voto. Un muestreo acorde con los % en los registros de votantes por partido en cada estado hubiera producido resultados más reales. Sin embargo, numerosos expertos han señalado que las encuestadoras no profesionales, entiéndase periódicos, estaciones de televisión y universidades, han continuado haciendo encuestas “skewed” (desviadas en el muestreo) e incurriendo en los mismos errores del 2016. Por supuesto que esa conducta debe tener un propósito definido que algunos analistas han identificado como “intención de sembrar desánimo en los votantes que perciben, por esas encuestas, que su candidato no tiene posibilidades de ganar y que no vale la pena ir a votar”.