Anuncian lV Cumbre de Juventud y Democracia en las Américas

En la nota de prensa emitida por Félix Llerena, embajador juvenil de Cuba ante Youth and Democracy in the Americas, indicó que el evento se realiza con el apoyo de la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos (OEA).

"Nuestro evento se realizará durante tres días en el Capitolio de los Estados Unidos y la OEA. Daremos este espacio de la cumbre para recibir a decenas de estudiantes nacionales e internacionales para debatir sobre el Estado de Derecho y el futuro de la democracia en las Américas, con el objetivo de involucrar a todos los estudiantes y jóvenes de las Américas en el fortalecimiento y restauración de la democracia y la libertad en la región", expresó Llerena.

Asimismo, afirmó que "no dejaremos de presentar los balances que han generado nuestros embajadores juveniles de 18 países con respecto a los desafíos que enfrenta nuestro hemisferio; con profunda preocupación por la grave crisis humanitaria democrática Cuba, Venezuela y Nicaragua, que hoy día continuan siendo naciones secuestradas por regímenes dictatoriales que insisten en mantenerse en el poder a través de la violencia, la persecución política, la violación de derechos humanos, la desaparición del estado de derecho y la disolución de los valores democráticos para sus pueblos".

La cumbre también será una manera de "informar a la opinión pública nacional e internacional, sobre nuestros avances y objetivos a corto, mediano y largo plazo desde la proyección de los liderazgos juveniles de nuestro hemisferio".

Como se lee en el comunicado de esa entidad, la cumbre ofrece a 18 jóvenes líderes de las Américas la oportunidad de discutir los principales desafíos que enfrentan sus naciones con diplomáticos, políticos y funcionarios gubernamentales. También compartirán sus metas y experiencias trabajando para superar estos desafíos y obtendrán conocimientos sobre cómo fortalecer la democracia en sus países.

