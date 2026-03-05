jueves 5  de  marzo 2026
Arrestan en Colorado al sospechoso del asesinato de tres mujeres en el estado de Utah

Los cuerpos de dos de las víctimas fueron encontrados el miércoles en una ruta de senderismo, y una tercera víctima fue hallada en una residencia

Un hombre es arrestado por la policía. Imagen referencial.

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

COLORADO — Las autoridades de Utah informaron este jueves que el sospechoso de asesinar a tres mujeres en ese estado fue detenido en Colorado tras seguir la pista dejada por el vehículo de una de las víctimas, en el que se cree que huyó.

El sospechoso fue identificado como Ivan Miller, según información revelada por el Departamento del Alguacil del condado de Wayne, donde ocurrieron los asesinatos.

Los cuerpos de dos de las víctimas fueron encontrados el miércoles en una ruta de senderismo, y una tercera víctima fue hallada en una residencia.

Las autoridades habían alertado a los residentes del condado por la peligrosidad del sospechoso y se cancelaron las clases por el resto de la semana.

Investigación en curso

Las autoridades no detallaron si el sospechoso tiene relación con las víctimas.

El Departamento de Seguridad Pública de Utah informó que los investigadores utilizaron cámaras de matrículas y otras herramientas para rastrear a Miller a través de Utah, Arizona y Colorado en uno de los vehículos de las víctimas, según información citada por CBS.

El vehículo fue hallado abandonado en la ciudad de Pagosa Spring, donde Miller fue detenido.

Las víctimas no han sido identificadas aún por las autoridades, que tampoco han detallado las causas de las muertes. Se espera que Miller sea extraditado a Utah.

FUENTE: Con información de EFE

