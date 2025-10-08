Arrestan en Florida al supuesto autor de los incendios forestales de principios de año en Los Ángeles

Esta foto aérea muestra casas y negocios reducidos a escombros humeantes por el incendio en el vecindario de Pacific Palisades en Los Ángeles, California, el 10 de enero de 2025.

Alana Dadoorian busca entre los restos de su casa quemada en el incendio de Eaton en el área de Altadena del condado de Los Ángeles, California, el 9 de enero de 2025.

LOS ÁNGELES — El Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció este miércoles que las autoridades del país detuvieron en la víspera a un hombre que ha sido acusado de ser el autor de los incendios forestales que arrasaron la ciudad de Los Ángeles a principios de año, causando la muerte de más de una decena de personas y la destrucción de miles de construcciones.

El detenido fue identificado por las autoridades como Jonathan Rinderknecht, alias 'Jon Rinder', de 29 años, exresidente de Pacific Palisades que actualmente vive en Florida . El varón, detenido el martes en base a una denuncia penal federal, está acusado de destrucción de propiedad mediante fuego.

Rinderknecht, también conocido como "Jonathan Rinder" y "Jon Rinder", fue arrestado el martes cerca de su hogar en Melbourne, Florida, dijeron funcionarios. Los investigadores afirmaron que era residente de Palisades y estaba familiarizado con el vecindario en el que se le acusa de iniciar el incendio. Los funcionarios afirman que más tarde se mudó a Florida después de haber iniciado el incendio.

Si es declarado culpable, se enfrentaría a un mínimo de cinco años en una prisión federal y un máximo de 20.

El fiscal en funciones para el distrito central de California, Bill Essayli, explicó que "la denuncia alega que la imprudencia de una sola persona causó uno de los peores incendios que Los Ángeles haya visto jamás, causando muertes y destrucción generalizada en Pacific Palisades".

Terrible tragedia

"Si bien no podemos recuperar lo que las víctimas perdieron, esperamos que este caso penal brinde cierta justicia a los afectados por esta terrible tragedia", declaró Essayli.

La fiscal general de Estados Unidos, Pamela Bondi, aplaudió el "gran trabajo" de Essayli y los agentes federales "para realizar este arresto crucial". "Haremos justicia por el incendio de Palisades y mantendremos a los californianos seguros, incluso si los líderes de California no lo hacen", declaró a través de su perfil en la red social X.

Las autoridades determinaron que el incendio de Palisades se inició en realidad en Lachman el día de Año Nuevo de 2025, llamas que fueron sofocadas rápidamente por los bomberos, pero que continuaban activas bajo tierra. El 7 de enero, el viento avivó el fuego nuevamente y se propagó en lo que se conoció como el incendio de Palisades, que causó daños generalizados en el barrio del mismo nombre.

