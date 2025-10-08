miércoles 8  de  octubre 2025
Investigación

Arrestan en Florida al supuesto autor de los incendios forestales de principios de año en Los Ángeles

El detenido fue identificado como Jonathan Rinderknecht. Los funcionarios afirman que más tarde se mudó a Florida después de haber iniciado el incendio

Jonathan Rinder, detenido en Florida acusado de incendio en Los Ángeles.&nbsp;

Jonathan Rinder, detenido en Florida acusado de incendio en Los Ángeles. 

Departamento de Justicia
Alana Dadoorian busca entre los restos de su casa quemada en el incendio de Eaton en el área de Altadena del condado de Los Ángeles, California, el 9 de enero de 2025.&nbsp;

Alana Dadoorian busca entre los restos de su casa quemada en el incendio de Eaton en el área de Altadena del condado de Los Ángeles, California, el 9 de enero de 2025. 

JOSH EDELSON / AFP
Jonathan Rinder, detenido en Florida acusado de incendio en Los Ángeles.&nbsp;

Jonathan Rinder, detenido en Florida acusado de incendio en Los Ángeles. 

Departamento de Justicia
Esta foto aérea muestra casas y negocios reducidos a escombros humeantes por el incendio en el vecindario de Pacific Palisades en Los Ángeles, California, el 10 de enero de 2025.

Esta foto aérea muestra casas y negocios reducidos a escombros humeantes por el incendio en el vecindario de Pacific Palisades en Los Ángeles, California, el 10 de enero de 2025.

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

LOS ÁNGELES — El Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció este miércoles que las autoridades del país detuvieron en la víspera a un hombre que ha sido acusado de ser el autor de los incendios forestales que arrasaron la ciudad de Los Ángeles a principios de año, causando la muerte de más de una decena de personas y la destrucción de miles de construcciones.

El detenido fue identificado por las autoridades como Jonathan Rinderknecht, alias 'Jon Rinder', de 29 años, exresidente de Pacific Palisades que actualmente vive en Florida. El varón, detenido el martes en base a una denuncia penal federal, está acusado de destrucción de propiedad mediante fuego.

Lee además
Donald Trump, Ron DeSantis y Kristi Noem recorren Alligator Alcatraz; Everglades, Florida. 
FINANCIAMIENTO

Gobierno federal transfiere a Florida $608 millones para centros de inmigración, incluido "Alligator Alcatraz"
Ron DeSantis, gobernador de Florida,. 
CRISIS DE RECLUTAMIENTO

Florida invierte más de $63 millones para atraer a nuevos policías, vienen de todo el país

Rinderknecht, también conocido como "Jonathan Rinder" y "Jon Rinder", fue arrestado el martes cerca de su hogar en Melbourne, Florida, dijeron funcionarios. Los investigadores afirmaron que era residente de Palisades y estaba familiarizado con el vecindario en el que se le acusa de iniciar el incendio. Los funcionarios afirman que más tarde se mudó a Florida después de haber iniciado el incendio.

Si es declarado culpable, se enfrentaría a un mínimo de cinco años en una prisión federal y un máximo de 20.

El fiscal en funciones para el distrito central de California, Bill Essayli, explicó que "la denuncia alega que la imprudencia de una sola persona causó uno de los peores incendios que Los Ángeles haya visto jamás, causando muertes y destrucción generalizada en Pacific Palisades".

Terrible tragedia

"Si bien no podemos recuperar lo que las víctimas perdieron, esperamos que este caso penal brinde cierta justicia a los afectados por esta terrible tragedia", declaró Essayli.

La fiscal general de Estados Unidos, Pamela Bondi, aplaudió el "gran trabajo" de Essayli y los agentes federales "para realizar este arresto crucial". "Haremos justicia por el incendio de Palisades y mantendremos a los californianos seguros, incluso si los líderes de California no lo hacen", declaró a través de su perfil en la red social X.

Las autoridades determinaron que el incendio de Palisades se inició en realidad en Lachman el día de Año Nuevo de 2025, llamas que fueron sofocadas rápidamente por los bomberos, pero que continuaban activas bajo tierra. El 7 de enero, el viento avivó el fuego nuevamente y se propagó en lo que se conoció como el incendio de Palisades, que causó daños generalizados en el barrio del mismo nombre.

FUENTE: Con informaciòn de Europa Press

Temas
Te puede interesar

Matrimonio de Florida pide explicaciones, tras sufrir "intimidación" por criticar a Blaise Ingoglia

Gobierno federal ordena a distritos escolares de Florida eliminar el programa "Latinos en Acción"

Gasolina sube 8 centavos en Florida, sin superar nivel de hace un año

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Metro Express contará con 14 estaciones climatizadas. 
VIENE LLEGANDO

Metro Express: Miami-Dade anuncia primer servicio de transporte rápido para el sur del condado

Imagen referencial.
FONDOS EN RIESGO

Gobierno federal ordena a distritos escolares de Florida eliminar el programa "Latinos en Acción"

El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump en una reunión con su gabinete en la Casa Blanca.
VENEZUELA

EEUU sopesa qué hacer con régimen de Maduro tras declararse en "conflicto armado" contra los cárteles

La foto muestra al presidente de Ecuador, Daniel Noboa, junto a uno de los vehículos de la caravana en la que viajaba cuando fue atacada a tiros en Cañar, Ecuador, el 7 de octubre de 2025.
Investigación

Cinco personas detenidas por atentado contra caravana del presidente de Ecuador en medio de protestas

El reguetonero cubano El Taiger. 
SUCESOS

Pruebas forenses dan sorprendente giro en investigación por asesinato del reguetonero "el Taiger"

Te puede interesar

Blaise Ingoglia, DOGE  Florida. 
EVALUANDO UNA AMENAZA

Matrimonio de Florida pide explicaciones, tras sufrir "intimidación" por criticar a Blaise Ingoglia

Por CÉSAR MENÉNDEZ
El reguetonero cubano El Taiger. 
SUCESOS

Pruebas forenses dan sorprendente giro en investigación por asesinato del reguetonero "el Taiger"

Jonathan Rinder, detenido en Florida acusado de incendio en Los Ángeles. 
Investigación

Arrestan en Florida al supuesto autor de los incendios forestales de principios de año en Los Ángeles

Imagen referencial.
FONDOS EN RIESGO

Gobierno federal ordena a distritos escolares de Florida eliminar el programa "Latinos en Acción"

Una captura de pantalla muestra a la líder opositora de Venezuela, María Corina Machado, gesticulando durante una entrevista de AFP vía Zoom en Caracas el 15 de mayo de 2025. video
VENEZUELA

María Corina Machado: la salida de Maduro es irreversible