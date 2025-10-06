Gasolina sube 8 centavos en Florida, sin superar nivel de hace un año

El precio de la gasolina depende de la oferta y la demanda, entre otros factores.

MIAMI .— El precio promedio de la gasolina en Florida aumentó ocho centavos respecto a la semana pasada, situándose en 3.04 dólares el galón, según informó el portavoz de la Asociación Americana del Automóvil (AAA), quien explicó que aunque el incremento rompe una breve tendencia de descenso, el valor sigue siendo siete centavos más bajo que hace un año.

El comunicado de AAA revela que los precios en Florida siguen un patrón cíclico, suben bruscamente y luego descienden de forma gradual. Desde septiembre de 2024, el precio promedio oscila entre $2.92 y $3.23 por galón, una fluctuación que los analistas atribuyen a la competencia entre gasolineras y la estabilidad del mercado de combustibles.

“Dado que el mercado se mantiene estable, los minoristas ajustan los precios constantemente para atraer clientes”, explicó Mark Jenkins, portavoz de AAA – The Auto Club Group. “Pero cuando el margen de ganancia se reduce, los precios vuelven a subir y el ciclo se repite”.

Precios regionales en Florida

En el área metropolitana de Miami, el galón de gasolina regular se vende hoy a un promedio de 2.99 dólares, la de grado medio a 3.44 y la premium a 3.67 dólares.

Las ciudades con los precios más altos del estado son West Palm Beach–Boca Raton ($3.22), Naples ($3.12) y Gainesville ($3.10).

Las más baratas son Crestview–Fort Walton Beach ($2.80), Pensacola ($2.80) y Panama City ($2.85).

Contexto nacional

Por su parte, a nivel nacional, el precio promedio se ubica en 3.33 dólares por galón, lo que representa una disminución de siete centavos respecto al mes pasado y cuatro centavos menos que hace un año. Paralelamente, el precio del crudo estadounidense cayó un 7% la semana pasada, al pasar de 65.72 a 60.88 dólares por barril, mientras que los futuros de gasolina bajaron 18 centavos.

Consejos para ahorrar combustible

AAA recomienda a los conductores tomar medidas sencillas para reducir el consumo y el gasto en gasolina:

Combinar diligencias para limitar el tiempo de conducción.

Conducir con suavidad y evitar aceleraciones bruscas o exceso de velocidad.

Quitar peso innecesario del vehículo, ya que cada 100 libras menos mejora la economía de combustible entre 1% y 2%.

Buscar las estaciones con mejores precios mediante la aplicación móvil de AAA.

Pagar en efectivo, pues algunos minoristas cobran más por transacciones con tarjeta de crédito.

