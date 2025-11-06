jueves 6  de  noviembre 2025
Ascienden a doce los muertos, incluido un niño, por el siniestro de un avión de carga en Kentucky

Entre los fallecidos podría haber un "niño pequeño", según ha señalado horas antes en la misma plataforma el gobernador del estado de Kentuky, Andy Beshar, quien ha lamentado que "todos se han ido demasiado pronto".

La foto muestra humo y llamas elevándose tras el accidente de un avión de carga de UPS fuera del Aeropuerto Internacional de Louisville en Louisville, Kentucky, el 4 de noviembre de 2025.

AFP

AFP

El alcalde de Louisville, Craig Greenberg, confirmó en las últimas horas la muerte de doce personas y la desaparición de "varias" a causa del siniestro de un avión de carga después de despegar del Aeropuerto Internacional Muhamad Alí de esta localidad situada en el estado de Kentucky.

"Me entristece profundamente informar que el número de fallecidos ha ascendido a doce, y aún hay varias personas desaparecidas", ha anunciado en su cuenta de la red social X, donde ha asegurado que las autoridades seguirán "brindando recursos y apoyo a todas las personas afectadas por este doloroso suceso".

Entre los fallecidos podría haber un "niño pequeño", según ha señalado horas antes en la misma plataforma el gobernador del estado de Kentuky, Andy Beshar, quien ha lamentado que "todos se han ido demasiado pronto".

"Es imposible describir la devastación causada por el fatal accidente aéreo de ayer", ha declarado al tiempo que ha afirmado tener "el corazón roto" y ha prometido permanecer al lado de las víctimas. "Saldremos adelante juntos", ha agregado.

El accidente tuvo lugar alrededor de las 17.15 horas (hora local) del martes, de acuerdo a las informaciones difundidas por la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA, por sus siglas en inglés), cuando un avión de carga que tenía como destino el Aeropuerto Internacional Daniel K. Inouye en Honolulu, en el estado de Hawái, se ha estrellado contra unas grandes instalaciones de UPS, ocasionando un incendio.

I

