Asesor de seguridad nacional de la administración Trump recibe a Edmundo González Urrutia

"Entre varios temas, conversamos con detalle, sobre la protesta cívica de los venezolanos, este 9 de enero. Nos garantizó que los Estados Unidos y el mundo, estarán alerta sobre lo que suceda en nuestro país", publicò el mandatario electo.

El viernes 10 de enero, Maduro tiene previsto juramentarse frente al Parlamento, dominado por el chavismo, para un tercer mandato (2025-2031), en medio de denuncias de fraude electoral de la oposición y de organismos internacionales tras los comicios presidenciales del 28 de julio. Maduro no presentó las actas de votación que acreditarían el "triunfo" que se adjudica, mientras que la oposición publicò las actas que demuestran la victoria de Edmundo González con un 40 por ciento de ventaja a Maduro.

Edmundo González tambièn se reunió con los representantes republicanos del sur de la Florida, Mario Díaz-Balart, Carlos Giménez y Marìa Elvira Salazar. El congresista dijo que el encuentro fue en respaldo a González Urrutia y al pueblo de Venezuela. En torno al anuncio del presidente electo de regresar a Venezuela el 9 de enero, el legislador dijo esperar "que si algo le pasa a Edmundo González yendo a Venezuela, si lo arrestan, el pueblo tiene que salir a apoyar a su presidente al que han elegido", manifestó Giménez a la VOA.

González Urrutia publicò en su red social X sobre el encuentro. "Estamos saliendo de una productiva reunión con los congresistas, María Elvira Salazar, Carlos A. Giménez, Mario Díaz-Balart y Mike Waltz. ¡Gracias por considerar a Venezuela como una causa para todos!

Entre tanto, el congresista Mario Díaz-Balart calificó como "un verdadero honor y un placer reunirme con el presidente electo Edmundo González y reafirmar nuestro inquebrantable apoyo y solidaridad con la causa de la libertad en Venezuela, con la responsabilidad de hacer que Maduro y sus matones rindan cuentas por sus crímenes. Bajo la presidencia de Donald Trump, Estados Unidos entrará en una nueva era de liderazgo, una en la que se niega a apaciguar a dictaduras asesinas. El pueblo venezolano será libre gracias al coraje de los líderes de la oposición democrática", escribió el legislador republicano.

Las amenazas

El chavismo amenaza con encarcelar al presidente electo. El número dos del régimen, Diosdado Cabello, hizo las amenazas contra González Urrutia y anunció que el chavismo hará una manifestación el próximo jueves 9 de enero, en paralelo a protestas convocadas por la oposición de cara a la jura del dictador Nicolás Maduro.

"No intenten nada, amargura", dijo Cabello con ironía, refiriéndose a la oposición, que reclama un triunfo del exiliado Edmundo González Urrutia sobre Maduro en las elecciones presidenciales del pasado 28 de julio. "El día 9 vamos a hacer una gran marcha", agregó el ministro de Interior y número dos del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV).

El jerarca chavista, Jorge Rodriguez, designado como presidente de la Asamblea Nacional, también amenazó con ordenar la detención de González Urrutia, de quien dice "firmó aterrado" un supuesto acuerdo, presionado por él y su hermana, Delcy Rodríguez, bajo la mirada del entonces embajador español, Ramón Santos.

Entre tanto, María Corina Machado valoró como muy importante el encuentro de González con el asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca y los congresistas del sur de Florida.

"Muy importante esta reunión del presidente electo de Venezuela con cuatro grandes amigos, congresistas de los Estados Unidos. Ustedes, @MaElviraSalazar, @michaelgwaltz , @RepCarlos y @MarioDB, han sido genuinos aliados del pueblo de Venezuela y de nuestra lucha por la ibertad. ¡¡¡Gracias!!! Venezuela será LIBRE!", publicó en su red social X.

La marcha opositora

El domingo, la líder opositora María Corina Machado convocó a protestas para el jueves, sin dar detalles sobre los puntos de concentración.

"La libertad no se suplica, se lucha y se conquista, se gana", expresó Machado, declarada en clandestinidad, en un video que divulgó en redes sociales. "Aquí nadie se queda atrás. Salgamos llenos de confianza. Paralizados, no logramos el cambio. Maduro no se va a ir solo; hay que hacerlo salir con la fuerza de un pueblo que no se rinde jamás (...). "Sal, grita, lucha".

Las protestas que estallaron tras la cuestionada proclamación de Maduro dejaron 28 muertos y unos 200 heridos, además de 2.400 detenidos. Tres de los arrestados murieron bajo custodia del régimen en prisión.

