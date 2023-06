Así reacciona la gente ante comparecencia de Trump

"Yo estoy, primeramente, porque creemos que nuestro Donald Trump no es perfecto. Comencemos con eso. Pero todavía podemos confiar, creo, aunque tengo dudas, en la justicia", dijo Florencio Rodríguez Acosta. "Si hubiese justicia, plena, clara y transparente Trump estuviese de tercer lugar en la lista y Hillary (Clinton) ya hubiese pasado por esto, ya Mr (Joe) Biden, que el Señor lo va a acoger en su gloria, ya hubiese pasado por esto. Ah, pero nos tocó al malo de la película, ¿Quién? El que ama a América, el que cree en la libertad, el que dice que todos los países tiene derecho a ser libres y soberanos y no unidos en una coalición mundial por obligación o imposición. Por eso yo apoyo a Donald Trump".

Así como Rodríguez Acosta, el señor Yony Leiva también dijo presente para mostrar su apoyo al exmandatario y recalcar, al igual que el otro seguidor de Trump, que se comete una injusticia con el expresidente que aspira volver a la Casa Blanca.

"Estoy acá apoyando al presidente Trump por la injusticia que quieren cometer con él. Es una injusticia porque Hillary Clinton tenía 33 videos secretos, 10 computadoras, todo lo quemó y lo desbarató. Joe Biden tenía en un garaje un carro lleno de documentos secretos sin ser presidente. Ahora mismo el FBI demostró que Biden ganó con 500 millones de pesos y no pasa nada. No hay caso, no hay nada", continuó Leiva. "Hunter Biden, usted sabe, es un desastre y no pasa nada. Pero entonces Trump, si se peina para un lado: 'Trump se peinó, si se limpia lo zapatos: 'Trump' se limpió los zapatos. Es una cacería constante porque él fue el que desarmó todo el proceso de corrupción que había en la Casa Blanca. El proceso judicial está en veremos, pero creo que saldrá bien porque Trump es un as. Puede que saque debajo de la manga lo que nadie sabe.

Esperanza, una migrante que se declara republicana, espera que la justicia en EEUU no tome el camino que ha enrumbado en las dictaduras de la región con Nicolás Maduro, en Venezuela, Daniel Ortega, en Nicaragua o el régimen de los Castro en Cuba.

"Yo estoy aquí porque admiro mucho al presidente Donald Trump. Los republicanos le agradecemos mucho por los cuatro años de paz que nos brindó, los cuatro años de prosperidad, los 4 años que donde como padres de familia no tuvimos que lidiar porque nos dijeran que éramos terroristas. Esto es increíble, estoy aquí porque tengo miedo. No quiero que EEUU se vuelva una Nicaragua, una Cuba, una Venezuela. Nosotros hemos sufrido ya mucho y pensar que eso está pasando en este país, eso me aterra.

En tanto, Osmani Estrada considera que el caso de Trump no pasará a mayores: "Estoy disfrutando la vida y la democracia. Estoy participando en un momento histórico. Nada va a pasar, lo van a procesar como a otro y con su defensa él se irá a su casa".