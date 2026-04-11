Ataque con arma blanca en estación del metro de Nueva York; tres heridos y abatido el agresor

Los ataques aleatorios de violencia han obligado a desplegar 175 agentes de policía en el metro de Nueva York. (AFP)

NUEVA YORK. Tres personas heridas resultaron heridas con un arma blanca en la estación del metro Grand Central de Nueva York, tras el ataque de un individuo que fue abatido por la policía .

El Departamento de Bomberos informó de que los heridos fueron trasladados al Hospital de Bellevue de Manhattan con pronóstico crítico.

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El incidente comenzó poco después de las 9.30 horas de la mañana del sábado cuando una persona sufrió una herida de arma blanca tras un ataque en el andén de los trenes 4, 5 y 6 sentido subida, de acuerdo con fuentes policiales. Un agente acudió al lugar y abatió al agresor.

Entre los heridos se reporta un hombre de 84 años de edad con lesiones en la cabeza y la cara, otro de 65 años, con heridas similares y una fractura de cráneo. También, una mujer de 65 años fue agredida y con lesiones en el hombro.

El agresor decía ser Lucifer y de acuerdo con la información de Jessica Ttisch, jefe de la policía de Nueva York, cometió un “acto aleatorio de violencia”.

El sujeto fue identificado como Anthony Griffin, de 44 años de edad, que contaba con tres arrestos previos, pero “no tenía un historial de problemas mentales”, detalló la funcionaria.

"Se comportaba erráticamente y repetía que era Lucifer", divulgó Tisch. "Se comportaba erráticamente y repetía que era Lucifer", divulgó Tisch.

Y, pese a que, los policías le dieron “al menos 20 órdenes de que tirara el machete” e incluso le ofrecieron ayuda, no acató las órdenes. Y, por el contrario, se acercó blandiendo el arma y seguía siendo una "amenaza", lo que propició que un agente le disparara dos veces con un resultado mortal, relató.

Los actos aleatorios de violencia han obligado al departamento de policía a desplegar 175 agentes, recientemente, en este sistema de transporte público.

La Autoridad de Transportes Metropolitanos informó de desvió de trenes en ambas direcciones para facilitar la investigación policial sobre lo ocurrido.

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, y la gobernadora del estado, Kathy Hochul, se hicieron eco del suceso y agradecieron a la Policía, además de señalar que se hará una investigación interna del incidente, grabado con las cámaras que llevan los agentes.

FUENTE: Con información de Europa Press, EFE y El Confidencial