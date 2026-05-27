miércoles 27  de  mayo 2026
GUERRA

EEUU lleva a cabo nuevos ataques en el sur de Irán

"Las fuerzas estadounidenses también atacaron una estación iraní de control terrestre en Bandar Abás que estaba a punto de lanzar un quinto dron", agregó

Uno de los aviones militares de Estados Unidos participa en la operación Furia Épica.

Uno de los aviones militares de Estados Unidos participa en la operación Furia Épica.

@CENTCOM
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

WASHINGTON — El ejército estadounidense derribó cuatro drones lanzados desde Irán y atacó un centro de control en la ciudad portuaria de Bandar Abás, reportaron el miércoles por la noche medios estadounidenses.

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El ataque en Bandar Abás impidió el lanzamiento de un quinto dron, según informaron CNN y The New York Times, y se dio después de lo que el ejército describió como ataques de "autodefensa" en la noche del lunes al martes en sitios de misiles iraníes y embarcaciones para el tendido de minas.

"Hoy, las Fuerzas del Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) derribaron cuatro drones iraníes de ataque unidireccional que representaban una amenaza en el estrecho de Ormuz", dijo en un comunicado el funcionario, que habló bajo condición de anonimato.

"Las fuerzas estadounidenses también atacaron una estación iraní de control terrestre en Bandar Abás que estaba a punto de lanzar un quinto dron", agregó.

Los nuevos ataques se producen apenas unos días después de que Estados Unidos atacara varias bases de misiles iraníes y embarcaciones para el tendido de minas en la misma región, en lo que el ejército describió como ataques de "autodefensa".

Esos ataques fueron considerados una puesta a prueba del cese al fuego entre Estados Unidos e Irán, pero no precipitaron un regreso de las hostilidades a gran escala.

El funcionario estadounidense describió el miércoles las más recientes acciones como "mesuradas, puramente defensivas y destinadas a mantener el cese al fuego".

FUENTE: Con información de AFP

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