lunes 9  de  marzo 2026
Nueva York

Investigan como "terrorismo" el incidente con explosivo en Nueva York

Dos hombres sospechosos de participar en el lanzamiento de una bomba de peróxido de acetona (TATP) que contenía clavos cerca de la residencia del alcalde de Nueva York fueron arrestados

El alcalde de Nueva York, Zohran Mandani, habla en Gouverneur Health en Manhattan para anunciar una serie de nuevas medidas políticas relacionadas con la salud pública y los impuestos el 3 de febrero de 2026 en la ciudad de Nueva York.

El alcalde de Nueva York, Zohran Mandani, habla en Gouverneur Health en Manhattan para anunciar una serie de nuevas medidas políticas relacionadas con la salud pública y los impuestos el 3 de febrero de 2026 en la ciudad de Nueva York.

AFP

La policía de Nueva York investiga el lanzamiento de un explosivo improvisado cerca de una protesta antimusulmana el fin de semana como un acto de "terrorismo" inspirado en el grupo yihadista Estado Islámico (EI), según informó este lunes.

Dos hombres sospechosos de participar en el lanzamiento de una bomba de peróxido de acetona (TATP) que contenía clavos cerca de la residencia del alcalde de Nueva York fueron arrestados y serán acusados en breve por delitos penales.

Lee además
Foto del cargamento de barriles confiscado por el gobierno de Estados Unidos para fabricar drogas sintéticas.
DENUNCIA

EEUU acusa a China de permitir vínculos entre su industria química y los narcos
El secretario de Estado Marco Rubio.
DEPARTAMENTO DE ESTADO

Rubio acusa a Irán de "intentar mantener al mundo como rehén"

"Puedo confirmar que esto está siendo investigado como un acto de terrorismo inspirado por EI", dijo la jefa de la policía de Nueva York, Jessica Tisch.

La agente dijo que el ataque, que no provocó víctimas, no tiene relación con la guerra en Oriente Medio.

Uno de los detenidos, identificado como Emir Balat, es el presunto responsable haber lanzado el artefacto el sábado cerca de una protesta encabezada por un influencer en contra de que los musulmanes puedan rezar en espacios públicos de la ciudad.

El hombre gritó "Allahu akbar" ("Dios es el más grande"), según escuchó en el lugar un periodista de la AFP.

También fue detenido Ibrahim Kayumi, quien, según informó la policía, fue el encargado de entregar el explosivo a Balat, quien lo lanzó cerca del perímetro policial que custodiaba la protesta antimusulmana.

Reprochable

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, calificó este domingo de "reprobable" y "un ataque a los valores de la ciudad" el lanzamiento de dos artefactos sospechosos frente a su residencia oficial, la Gracie Mansion, durante una manifestación contra la oración musulmana en sitios públicos.

A través de un comunicado oficial, el primer alcalde musulmán en la historia de la urbe neoyorquina denunció que la protesta, organizada por el influencer Jake Lang, estuvo "enraizada en el fanatismo y el racismo".

"Este tipo de odio no tiene cabida en la ciudad de Nueva York. Es una afrenta a nuestra unidad", afirmó el alcalde, quien además calificó de "perturbador" el uso de dispositivos con potencial explosivo para intentar herir a los ciudadanos.

Los hechos ocurrieron el sábado durante una tensa jornada en la que coincidieron la protesta antimusulmana de Lang y una contraprotesta en apoyo a la comunidad islámica, coincidiendo con el mes sagrado del Ramadán.

Según informó el Departamento de Policía de Nueva York (NYPD), los agentes hallaron dos dispositivos, uno de ellos con una mecha encendida y envuelto en cinta adhesiva, lo que provocó escenas de pánico y la evacuación de decenas de personas cuando comenzó a salir humo de uno de los objetos.

Aunque los reportes iniciales sugerían que se trataba de "bombas de clavos", la NYPD desmintió esa información tras trasladar los objetos a una zona segura en El Bronx para su análisis y posterior destrucción.

Mamdani aprovechó su mensaje para agradecer la labor de los agentes de policía, quienes, según sus palabras, "corrieron hacia el peligro sin vacilar".

Hasta el momento, las autoridades han confirmado la detención de seis personas, dos de ellas vinculadas directamente con el lanzamiento de los objetos.

Temas
Te puede interesar

Operativo en el Pacífico contra embarcación vinculada al narcotráfico deja seis muertos

Muere séptimo militar de Estados Unidos en la guerra contra Irán

Trump señala que el próximo líder de Irán no "durará mucho" sin su aprobación

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Manuel Manny Morales, jefe de la Policía de Miami.
¿DE OFICIAL A POLÍTICO?

Jefe de la Policía de Miami no descarta incursión en la política local

Capitolio estatal de Florida. 
MEDIDA CONTROVERSIAL

Senado de Florida aprueba ley que exige más votos para mantener sindicatos públicos

 Kyle Schwarber #12 del equipo de Estados Unidos saluda al dugout tras un jonrón de dos carreras en la quinta entrada contra Gran Bretaña durante un partido del Grupo B del Clásico Mundial de Béisbol 2026 en el Daikin  Park
BÉISBOL

Clásico Mundial de Béisbol 2026: Estos son los juegos para hoy lunes 9 de marzo

En esta fotografía, tomada y difundida el 30 de enero de 2026 por el servicio de prensa del Ministerio de Asuntos Exteriores de Turquía, el ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Abbas Araqchi, habla durante una conferencia de prensa conjunta con su homólogo turco tras su reunión en Estambul.
GUERRA

Irán rehúsa pactar un alto el fuego a menos que EEUU e Israel detengan sus ataques

Una mujer hierve agua mientras otra la ilumina con un teléfono móvil durante un apagón nacional provocado por un fallo de red en Matanzas, Cuba, el 18 de octubre de 2024.
CRISIS

Mujeres lideran protestas callejeras tras una semana de apagones en Cuba

Te puede interesar

El secretario de Estado Marco Rubio.
DEPARTAMENTO DE ESTADO

Rubio acusa a Irán de "intentar mantener al mundo como rehén"

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
Capitolio estatal de Florida. 
MEDIDA CONTROVERSIAL

Senado de Florida aprueba ley que exige más votos para mantener sindicatos públicos

Foto del cargamento de barriles confiscado por el gobierno de Estados Unidos para fabricar drogas sintéticas.
DENUNCIA

EEUU acusa a China de permitir vínculos entre su industria química y los narcos

El humo se eleva desde el lugar de un ataque aéreo israelí contra el barrio de Bir al-Abed, en los suburbios del sur de Beirut, la capital libanesa, el 9 de marzo de 2026.  
Conflicto armado

Israel avanza ofensiva a gran escala en varias regiones de Irán

Esta captura de pantalla es de un video publicado por la cuenta X del Comando Sur de EEUU (Southcom) el 15 de diciembre de 2025; muestra un ataque a una embarcación del narcotráfico en el océano Pacífico oriental el 15 de diciembre de 2025.
SUCESOS

Operativo en el Pacífico contra embarcación vinculada al narcotráfico deja seis muertos