Investigan como "terrorismo" el incidente con explosivo en Nueva York

El alcalde de Nueva York, Zohran Mandani, habla en Gouverneur Health en Manhattan para anunciar una serie de nuevas medidas políticas relacionadas con la salud pública y los impuestos el 3 de febrero de 2026 en la ciudad de Nueva York.

La policía de Nueva York investiga el lanzamiento de un explosivo improvisado cerca de una protesta antimusulmana el fin de semana como un acto de "terrorismo" inspirado en el grupo yihadista Estado Islámico (EI), según informó este lunes.

Dos hombres sospechosos de participar en el lanzamiento de una bomba de peróxido de acetona (TATP) que contenía clavos cerca de la residencia del alcalde de Nueva York fueron arrestados y serán acusados en breve por delitos penales.

"Puedo confirmar que esto está siendo investigado como un acto de terrorismo inspirado por EI", dijo la jefa de la policía de Nueva York, Jessica Tisch.

La agente dijo que el ataque, que no provocó víctimas, no tiene relación con la guerra en Oriente Medio.

Uno de los detenidos, identificado como Emir Balat, es el presunto responsable haber lanzado el artefacto el sábado cerca de una protesta encabezada por un influencer en contra de que los musulmanes puedan rezar en espacios públicos de la ciudad.

El hombre gritó "Allahu akbar" ("Dios es el más grande"), según escuchó en el lugar un periodista de la AFP.

También fue detenido Ibrahim Kayumi, quien, según informó la policía, fue el encargado de entregar el explosivo a Balat, quien lo lanzó cerca del perímetro policial que custodiaba la protesta antimusulmana.

Reprochable

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, calificó este domingo de "reprobable" y "un ataque a los valores de la ciudad" el lanzamiento de dos artefactos sospechosos frente a su residencia oficial, la Gracie Mansion, durante una manifestación contra la oración musulmana en sitios públicos.

A través de un comunicado oficial, el primer alcalde musulmán en la historia de la urbe neoyorquina denunció que la protesta, organizada por el influencer Jake Lang, estuvo "enraizada en el fanatismo y el racismo".

"Este tipo de odio no tiene cabida en la ciudad de Nueva York. Es una afrenta a nuestra unidad", afirmó el alcalde, quien además calificó de "perturbador" el uso de dispositivos con potencial explosivo para intentar herir a los ciudadanos.

Los hechos ocurrieron el sábado durante una tensa jornada en la que coincidieron la protesta antimusulmana de Lang y una contraprotesta en apoyo a la comunidad islámica, coincidiendo con el mes sagrado del Ramadán.

Según informó el Departamento de Policía de Nueva York (NYPD), los agentes hallaron dos dispositivos, uno de ellos con una mecha encendida y envuelto en cinta adhesiva, lo que provocó escenas de pánico y la evacuación de decenas de personas cuando comenzó a salir humo de uno de los objetos.

Aunque los reportes iniciales sugerían que se trataba de "bombas de clavos", la NYPD desmintió esa información tras trasladar los objetos a una zona segura en El Bronx para su análisis y posterior destrucción.

Mamdani aprovechó su mensaje para agradecer la labor de los agentes de policía, quienes, según sus palabras, "corrieron hacia el peligro sin vacilar".

Hasta el momento, las autoridades han confirmado la detención de seis personas, dos de ellas vinculadas directamente con el lanzamiento de los objetos.