viernes 3  de  octubre 2025
Aumento del COLA de 2026: lo que deben saber los beneficiarios de Seguro Social

El ajuste anual del COLA es crucial para los mási 70 millones de beneficiarios del programa, que dependen de estos pagos para cubrir gastos básicos

Seguro Social hace aportes a millones de beneficiarios.

Freepik

Freepik
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- Los jubilados y beneficiarios del Seguro Social en Estados Unidos esperan con expectativa el próximo anuncio del ajuste por costo de vida (COLA, por sus siglas en inglés), que marcará el incremento de sus pagos mensuales a partir de enero de 2026.

El ajuste anual es crucial para los más de 70 millones de beneficiarios del programa, que dependen de estos pagos para cubrir gastos básicos en un contexto marcado por la inflación.

De acuerdo con Thomas J. Hartfield, presidente y fundador de Hartfield Financial & Insurance Services, Inc., la proyección actual sitúa el aumento del COLA en 2,7%, una cifra que busca compensar la pérdida de poder adquisitivo frente a la inflación.

“El COLA refleja los cambios en la inflación y es crucial para los beneficiarios que dependen del Seguro Social para sus ingresos”, explicó Hartfield en post publicado en la red social X.

Fecha clave

El anuncio oficial de la Administración del Seguro Social (SSA) está programado para el 15 de octubre de 2025, fecha en que la agencia dispondrá de los datos definitivos de inflación correspondientes al tercer trimestre del año.

La SSA se apoya en el Índice de Precios al Consumidor para Asalariados Urbanos y Empleados Administrativos (CPI-W), publicado por la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS), para calcular el ajuste. Una vez divulgados los datos de septiembre, se procesará el cálculo y el nuevo porcentaje se publicará ese mismo día en el portal oficial de la SSA.

El aumento proyectado tendrá un efecto directo en la economía mensual de cerca de 70 millones de estadounidenses. Sin embargo, los expertos advierten que la cifra final de ingresos podría verse reducida por el aumento previsto en las primas de Medicare, que en muchos casos se descuentan directamente de los cheques de Seguro Social.

Un ajuste limitado

Los analistas recomiendan a los beneficiarios revisar sus presupuestos, anticipar gastos esenciales y calcular el ingreso neto mensual actualizado una vez que se confirme el nuevo COLA. En algunos casos, podría ser necesario buscar apoyo en programas federales complementarios para equilibrar las cuentas del hogar.

Aunque el incremento del 2,7% representa un alivio, economistas señalan que podría no ser suficiente para cubrir el alza sostenida en el costo de vivienda, medicamentos y alimentos. No obstante, el anuncio sigue siendo un hito anual para millones de familias que dependen del Seguro Social como principal fuente de ingresos.

El 15 de octubre no solo marcará la cifra oficial del COLA 2026, sino que también abrirá un nuevo capítulo en la planificación financiera de millones de jubilados en Estados Unidos.

FUENTE: Con información de Marca USA

