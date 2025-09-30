martes 30  de  septiembre 2025
¿Cuántos pagos dobles hará el Seguro Social en octubre? Estas son las fechas

Beneficiarios recibirán depósitos dos veces a partir de mañana 1 del mes, y también noticias sobre ajuste en los pagos de hasta 2,8% para 2026, según la SSA

Una oficina de la Administración del Seguro Social (SSA) en Washington, DC, el 26 de marzo de 2025.

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- La Administración del Seguro Social (SSA, por sus siglas en inglés) tiene listo el cronograma oficial de los pagos previstos en octubre que inicia mañana, y con ello también las fechas de los depósitos dobles que recibirán algunos beneficiarios, a partir de este miércoles 1 de mes, entre otras buenas noticias.

La SSA ha establecido los días miércoles como las fechas oficiales de pago, según el día de nacimiento de los beneficiarios, por lo cual tiene previsto hacer cuatro depósitos para trabajadores jubilados, personas con el Seguro de Ingreso Suplementario (SSI) y para aquellas con Seguro por Incapacidad del Seguro Social (SSDI).

Los pagos del Seguro Social ya no se harán por cheque en  EEUU
Seguro Social reitera alerta sobre cambio en los pagos a partir del 30 de septiembre
Reglas del Seguro Social para deportados y familiares

Pero solo algunos de ellos tendrán beneficios los dos viernes del mes.

Es importante tener en cuenta que los trabajadores que se retiraron de su vida laboral antes de mayo de 1997 y aquellos que tienen el SSI obtienen su pago los primeros días del mes, sin importar qué día nacieron, según el calendario del SSA que cada mes emite millones de pagos para sus asegurados.

Ajuste del Seguro Social

Pero octubre reserva otra buena noticia. La SSA tiene previsto dar a conocer a mediados de mes el Ajuste por Costo de Vida (COLA), para aproximar los montos de 2026 con la inflación en curso, que afecta a los beneficiarios de pocos recursos.

Se espera que los pagos aumenten entre un 2,7 y un 2,8 por ciento para 2026, según proyecciones de The Senior Citizens League (TSCL), citado por medios.

Pagos en octubre

Este mes de octubre tiene cinco miércoles, pero habrá pagos en cuatro de ellos y dos viernes, según lo dispuesto por la oficina del Seguro Social en su calendario:

  • Miércoles 1° de octubre: pago de la SSI.
  • Viernes 3 de octubre: beneficiarios que comenzaron a recibir el aporte antes de mayo de 1997.
  • Miércoles 8 de octubre: los que nacieron entre los días 1 y el 10.
  • Miércoles 15 de octubre: aquellos con fecha de nacimiento entre el 11 y el 20.
  • Miércoles 22 de octubre: beneficiarios nacidos entre el 21 y el 31.
  • No hay pago previsto para el miércoles 29, pero sí para el viernes 31 y es para los beneficiarios de la SSI que correspondía pagar en noviembre.

Vale recordar que el Seguro Social eliminó los pagos a través de cheques y los hace a cuentas para mayor seguridad.

FUENTE: Con información de as.com

