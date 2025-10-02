jueves 2  de  octubre 2025
¿El cierre del gobierno en EEUU afecta los pagos del Seguro Social?

Los beneficios del Seguro Social forman parte del llamado "gasto obligatorio", por lo que no dependen de la aprobación anual del Congreso para su financiación

Una oficina de la Administración del Seguro Social (SSA) en Washington, DC, el 26 de marzo de 2025.

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- El cierre del gobierno federal de Estados Unidos entró en vigor este miércoles, tras el fracaso de republicanos y demócratas en alcanzar un acuerdo presupuestario, una medida que genera incertidumbre, especialmente entre millones de beneficiarios del Seguro Social.

Sin embargo, las autoridades recalcan que los pagos de jubilación y discapacidad a más de 70 millones de beneficiarios se mantendrán sin cambios.

De acuerdo con Marca US, los beneficios del Seguro Social forman parte del llamado "gasto obligatorio", lo que significa que no dependen de la aprobación anual del Congreso para seguir financiándose.

"Ya fueron aprobados por el Congreso, por lo que no habrá ningún problema con la entrega de los pagos", explicó el medio, en referencia a los cheques que millones de estadounidenses esperan a principios de cada mes.

¿Cuándo corresponden los pagos de octubre?

Los próximos depósitos se harán según el calendario habitual de octubre:

  • Nacidos entre el 1.º y el 10.º día del mes: pago el 8 de octubre.

  • Nacidos entre el 11.º y el 20.º: pago el 15 de octubre.

  • Nacidos entre el 21.º y el último día: pago el 22 de octubre.

Servicios que podrían verse afectados

Si bien los pagos continúan, algunos trámites relacionados con el Seguro Social podrían sufrir retrasos.

Según Marca US, entre ellos se encuentran las verificaciones de beneficios, las correcciones de registros de ganancias, el procesamiento de pagos en exceso y el reemplazo de tarjetas de Medicare.

En cambio, las oficinas seguirán prestando servicios esenciales, como la entrega de cheques ya programados y la atención de solicitudes críticas.

El cierre, el primero en casi siete años, refleja la falta de consenso entre la Casa Blanca y el Congreso sobre el presupuesto federal. El presidente Donald Trump responsabilizó a los demócratas por la parálisis administrativa, alegando que "quieren que entren más personas de forma ilegal en Estados Unidos".

El mandatario también advirtió que el cierre puede convertirse en una herramienta para imponer recortes permanentes. "Podemos hacer cosas durante el cierre que son irreversibles, malas e irreversibles para ellos (los demócratas), como dejar sin empleo a un gran número de personas, recortar programas que les gustan", aseveró.

FUENTE: Con información de Marca US / AFP

