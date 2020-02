Biden enfrenta mayor competencia en Carolina del Sur

Sanders ha generado entusiasmo entre los jóvenes negros en Carolina del Sur. Eso podría ayudarle a evitar su pésimo desempeño en las primarias estatales de 2016, cuando los afro-estadounidenses respaldaron de manera abrumadora a Hillary Clinton.

En tanto, Steyer está invirtiendo millones de dólares en publicidad, contratando a más personal y realizando varias visitas, incluyendo una el domingo y el lunes, mientras que Biden y otros precandidatos se encuentran en Nueva Hampshire. La táctica de Steyer parece haberle dado resultados: Su apoyo aumentó significativamente en una encuesta de Fox News del mes pasado, que concuerda con el ímpetu constante de respaldos que ha obtenido desde las semanas finales de 2019.

Steyer también está aprovechando el cuarto lugar que obtuvo Biden en los caucus de Iowa la semana pasada para socavar el argumento del exvicepresidente de que es él quien está mejor posicionado para vencer al mandatario Donald Trump. Eso es importante porque muchos votantes negros en Carolina del Sur han dicho que respaldarían a Biden porque consideran que es el más adecuado entre los aspirantes demócratas.

“El presunto favorito que en cierto momento encabezaba las encuestas nacionales por 20 (puntos) o algo así en esencia tuvo una muy mala noche”, dijo Steyer a The Associated Press. “Eso significa que su bastión en Carolina del Sur no existe. Eso significa que realmente esta contienda se reducirá a determinar quién puede formar una coalición diversa a nivel nacional”.

En enero, Biden encabezaba un sondeo de Fox News entre los votantes de Carolina del Sur, y las encuestas dejan entrever que su posición entre los votantes negros permanece firme. Ha obtenido la mayor cantidad de respaldo entre los legisladores negros y otros funcionarios, y se encuentra empatado con Sanders con el mayor número de simpatizantes en el caucus negro de la legislatura estatal.

Pero luego de su decepción en Iowa y los resultados regulares que se espera coseche el martes en las primarias de Nueva Hampshire, probablemente Biden necesitará una victoria contundente para cuando la contienda demócrata llegue a Carolina del Sur. Cualquier cambio en las preferencias de los electores podría disminuir el margen del triunfo que prevé obtener o, en un escenario de pesadilla, relegarlo al segundo lugar, lo que pondría en riesgo la viabilidad de su campaña.