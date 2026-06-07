¿Venezuela puede emerger como actor clave en la estrategia hemisférica de EEUU?

El jefe del Estado Mayor Conjunto, Dan Caine, habla durante una conferencia de prensa con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en el club Mar-a-Lago el 3 de enero de 2026 en Palm Beach, Florida.

MIAMI_ La reciente visita a Caracas del general Dan Caine, presidente del Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos, abre un nuevo debate sobre el papel que podría desempeñar Venezuela dentro de la estrategia de seguridad regional de Washington, especialmente en un momento de creciente presión internacional sobre los regímenes de Cuba y Nicaragua.

Diversos analistas consultados por medios venezolanos consideran que el acercamiento entre Estados Unidos y la cabecilla del régimen chavista, podría transformar al país sudamericano en un aliado clave para la estabilidad del hemisferio occidental, debido a su ubicación geográfica, su extensa fachada marítima y su cercanía con el Caribe.

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El portal de noticias venezolano La Razón, publicó un análisis sobre las implicaciones geopolíticas de la visita, señalando que Venezuela podría adquirir una relevancia creciente dentro de los planes de seguridad hemisférica de Washington. La publicación también destaca que la cooperación entre ambos países podría extenderse más allá de los temas bilaterales y proyectarse hacia escenarios regionales de mayor alcance.

"La captura de Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses en enero de 2026 modificó completamente el equilibrio estratégico de la región. Por primera vez en más de dos décadas, Washington cuenta con influencia política directa en Caracas y mantiene una creciente cooperación con las nuevas autoridades venezolanas", reseñó La Razón.

"Operaciones de vigilancia"

Aunque no existe ninguna información oficial que indique la preparación de acciones militares contra Cuba, expertos sostienen que Venezuela podría convertirse en un punto de apoyo relevante para operaciones de vigilancia, inteligencia, logística y coordinación regional impulsadas por Washington.

De acuerdo con La Razón, la visita de Caine representa una muestra del fortalecimiento de la cooperación estratégica entre ambos países. El medio señala además que actualmente "no existen planes oficiales conocidos" para una acción militar contra Cuba, aunque considera que la evolución del escenario regional está modificando las dinámicas de seguridad en el Caribe.

El debate surge en un contexto de endurecimiento de las sanciones estadounidenses contra el régimen cubano. La administración del presidente Donald Trump incrementó la presión sobre La Habana mediante medidas dirigidas contra el conglomerado militar GAESA y otras estructuras económicas controladas por el aparato de poder cubano.

Paralelamente, el inquilino de la Casa Blanca, mantiene una postura crítica frente a las violaciones de derechos humanos denunciadas por organismos internacionales en Cuba y Nicaragua, países cuyos gobernantes continúan enfrentando cuestionamientos por la persecución de opositores y las restricciones a las libertades fundamentales.

Especialistas en geopolítica señalan que la ubicación de Venezuela le otorga ventajas estratégicas para el control de rutas marítimas y aéreas en el Caribe, además de facilitar la coordinación con aliados regionales en materia de seguridad y lucha contra amenazas transnacionales.

"Alianzas hemisféricas"

La visita de Caine también se produce en un momento de reconfiguración de las alianzas hemisféricas con EEUU fortaleciendo la cooperación con gobiernos afines en América Latina para enfrentar desafíos vinculados al crimen organizado, el narcotráfico y la influencia de actores extrarregionales.

Según el análisis de La Razón, la presencia del alto mando militar estadounidense en Caracas alimenta especulaciones sobre una eventual reconfiguración del equilibrio geopolítico en la región. Sin embargo, la publicación indica que los escenarios planteados corresponden a análisis prospectivos y no a decisiones oficiales anunciadas por Washington.

Más allá de las interpretaciones, la visita del jefe militar estadounidense confirmó la creciente importancia que Venezuela ha adquirido dentro de las prioridades estratégicas de Estados Unidos para América Latina y el Caribe, en un contexto marcado por las tensiones con los regímenes de Cuba y Nicaragua y por el interés de Washington en fortalecer su presencia en el hemisferio.

FUENTE: Con información del Diario La Razón