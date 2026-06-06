Próximamente: El nuevo libro del Dr. Angel A. Diaz explica la guerra oculta por la innovación, la seguridad y el poder

El Miami Strategic Intelligence Institute (MSI²), en colaboración con Bravo Zulu Publishers, se enorgullece de anunciar la próxima publicación de “The Vanishing Edge: Espionage, Innovation, and the Battle for Power”, una importante nueva obra del experto en defensa e inteligencia, Dr. Angel A. Diaz .

Previsto para publicarse a finales de 2026, el libro examina uno de los desafíos estratégicos más determinantes de nuestro tiempo: preservar la ventaja tecnológica y el liderazgo innovador de Estados Unidos en medio de una competencia cada vez más intensa entre grandes potencias.

Durante casi un siglo, Estados Unidos ha dependido de la superioridad tecnológica para defender sus intereses, disuadir a sus adversarios y proyectar poder en todo el mundo. Desde el Proyecto Manhattan hasta las aeronaves furtivas, las capacidades avanzadas de inteligencia y el dominio cibernético, la ventaja estadounidense ha moldeado el resultado de conflictos y asegurado su posición como líder global. Sin embargo, hoy esa ventaja enfrenta una presión sin precedentes derivada de la adquisición tecnológica impulsada por los Estados, el espionaje, las operaciones cibernéticas, las vulnerabilidades de las cadenas de suministro y competidores que avanzan rápidamente.

En “The Vanishing Edge”, el Dr. Diaz analiza el ascenso de la supremacía tecnológica estadounidense, explora las fuerzas que la están erosionando y ofrece una hoja de ruta práctica para reconstruir y proteger la ventaja estratégica de la nación. A través de un examen integral de la inteligencia, la capacidad industrial, las tecnologías emergentes, la seguridad y la competencia geopolítica, el libro revela la lucha oculta que está dando forma al futuro equilibrio de poder.

Veterano de la Marina de los Estados Unidos, el Dr. Diaz aporta más de 20 años de experiencia asesorando a agencias federales, entre ellas el Departamento de Seguridad Nacional, el Buró Federal de Investigaciones y otras organizaciones de seguridad nacional. Su experiencia abarca la ciberseguridad, la inteligencia artificial, la computación en la nube, la analítica avanzada, las tecnologías emergentes, los sistemas de armas de próxima generación y la transformación organizacional. Posee un Doctorado en Educación con especialización en Liderazgo Ejecutivo por The George Washington University, además de títulos de posgrado en negocios y sistemas de información.

El Dr. Diaz continúa participando activamente en importantes debates sobre defensa y seguridad nacional. En 2026 participó en la Hemispheric Security Conference (HSC), organizada por Florida International University y el Jack D. Gordon Institute for Public Policy, uno de los principales foros del hemisferio para el diálogo sobre seguridad, defensa y estrategia geopolítica. Como panelista en “The Future of Warfare: Space, Cyber, and Autonomous Systems”, analizó cómo la inteligencia artificial, las capacidades cibernéticas, los sistemas autónomos y otras tecnologías emergentes están transformando los conflictos modernos, la preparación militar y la defensa nacional.

De la innovación a la ventaja operativa

El libro llega en un momento particularmente trascendental. Apenas unos días antes de este anuncio, el Dr. Diaz publicó su análisis “Innovation Is Not Enough: Securing the Path from Discovery to Operational Advantage”, en el que argumentó que los avances tecnológicos por sí solos ya no garantizan la superioridad estratégica.

El artículo destacó varios temas que sirven como fundamento intelectual de “The Vanishing Edge”. Entre sus argumentos centrales se encuentra la advertencia de que la mayor vulnerabilidad de Estados Unidos podría no ser la falta de innovación, sino la creciente brecha entre el descubrimiento y la implementación.

“La innovación no es suficiente”, escribió el Dr. Diaz. “La verdadera pregunta es cuán rápido podemos proteger, transferir, integrar y operacionalizar una tecnología antes de que un adversario la explote o la contrarreste”.

Mientras Estados Unidos continúa generando investigaciones de clase mundial y tecnologías revolucionarias, sus competidores aprovechan cada vez más el espionaje, las operaciones cibernéticas, las debilidades de las cadenas de suministro y las estrategias de adquisición tecnológica para acortar los ciclos de desarrollo y erosionar la ventaja estadounidense.

El Dr. Diaz sostiene además que los competidores estratégicos no necesitan innovar más que Estados Unidos para superarlo. Pueden observar, robar, adaptarse y desarrollar contramedidas mientras prometedoras tecnologías estadounidenses permanecen atrapadas entre la investigación, la adquisición, las pruebas y la adopción operativa.

Otro tema explorado tanto en el artículo como en el libro es que la seguridad no puede tratarse como una consideración secundaria. La ciberseguridad, la protección de la investigación, la conciencia de contrainteligencia, la resiliencia de las cadenas de suministro, la preparación de la fuerza laboral y una transición tecnológica disciplinada deben convertirse en componentes esenciales del ciclo de vida de la innovación desde el principio.

Estas ideas se desarrollan a lo largo de “The Vanishing Edge”, que examina los fundamentos históricos del poder tecnológico estadounidense, el surgimiento de sistemas de adquisición dirigidos por el Estado entre competidores estratégicos, las vulnerabilidades de la globalización, los desafíos planteados por las tecnologías emergentes y la necesidad crítica de volver a conectar la innovación con la ventaja operativa.

“El futuro no se decidirá únicamente por la invención”, argumenta el Dr. Diaz. “Se decidirá por las organizaciones capaces de proteger la innovación, acelerar la transición y generar ventaja operativa antes de que los adversarios puedan explotar esa brecha”.

“El libro que necesitamos ahora”

Según la dirección de MSI², el libro representa una de las contribuciones más importantes a los debates actuales sobre seguridad nacional, competencia tecnológica y resiliencia estratégica.

“Si la pregunta definitoria de la seguridad nacional en el siglo pasado era cómo innovar, la pregunta definitoria de este siglo es cómo proteger la innovación y convertirla en una ventaja estratégica duradera”, afirmó el Dr. Rafael Marrero, fundador y economista jefe de MSI².

“The Vanishing Edge es el libro que necesitamos ahora”, añadió. “El Dr. Diaz combina perspectiva histórica, experiencia operativa, conocimiento técnico y visión estratégica para explicar uno de los desafíos más trascendentales que enfrentan Estados Unidos y sus aliados”.

Parte advertencia, parte hoja de ruta y parte llamado a la acción, se espera que “The Vanishing Edge” se convierta en una lectura esencial para responsables de políticas públicas, líderes militares, profesionales de inteligencia, ejecutivos tecnológicos, investigadores y ciudadanos interesados en comprender el futuro del poder, la seguridad y la innovación.

Sobre el autor

El Dr. Angel A. Diaz es Senior Fellow y Chief Technology & Innovation Officer (CTIO) del Miami Strategic Intelligence Institute (MSI²), veterano de la Marina de los Estados Unidos y ejecutivo de defensa e inteligencia con más de veinte años de experiencia asesorando a líderes gubernamentales y empresariales en ciberseguridad, inteligencia artificial, análisis de datos, computación en la nube, tecnologías emergentes y modernización de la defensa. Su trayectoria integra el servicio militar, la investigación avanzada, la innovación tecnológica y el liderazgo ejecutivo.

Como Chief Technology & Innovation Officer de MSI², el Dr. Diaz dirige la cartera de Cyber, AI & Emerging Technologies del Instituto. Sus áreas de responsabilidad incluyen ciberseguridad, inteligencia artificial y aprendizaje automático, tecnologías en la nube, seguridad de infraestructuras críticas, soberanía digital, apoyo a operaciones de información, modernización tecnológica y políticas tecnológicas. A través de este rol, contribuye a definir la investigación, el análisis y el compromiso estratégico de MSI² en torno a las tecnologías que configurarán el futuro entorno de seguridad.

Sobre MSI²

El Miami Strategic Intelligence Institute (MSI²) es un centro de pensamiento no partidista dedicado a promover la inteligencia estratégica, el análisis de seguridad nacional, la seguridad económica y la investigación de políticas públicas mediante investigación rigurosa, experiencia profesional y participación pública.

Sobre Bravo Zulu Publishers

Bravo Zulu Publishers se especializa en la publicación de obras que impulsan el conocimiento profesional, el liderazgo, la seguridad nacional, los asuntos militares, los estudios de inteligencia y el pensamiento estratégico para responsables de políticas públicas, profesionales y el público en general.