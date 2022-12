Biden opina diferente a lo que dictan encuestas

La encuesta fue realizada por The Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research, que se ha caracterizado por tratar de manera amable a Biden.

Pero solo alrededor de una cuarta parte dice que la nación va en la dirección correcta o que la economía está en buenas condiciones. Ambas cifras han sido en gran medida negativas en el transcurso del año mientras la inflación ha seguido en aumento.

Mishana Conlee, una mujer de 44 años, de Indiana, dijo que trata de ser optimista sobre el próximo año, pero cree que las cosas van de mal en peor porque “nuestro presidente es incompetente” y no está mentalmente apto para la Casa Blanca. Conlee, quien trabaja como auxiliar de dietas en un asilo de ancianos, señaló que está frustrada por los gastos.

Ella no culpa a Biden por la inflación, pero siente “que no está haciendo nada para cambiarlo”, dijo Conlee, quien votó por el expresidente Donald Trump.

La encuesta muestra que la mayoría de los demócratas y republicanos piensan que las cosas en el país van por el camino equivocado, probablemente por diferentes razones.

El 43% que lo aprueba en la nueva encuesta sigue algo deprimido frente al 48% de hace un año y muy por debajo del 60% de hace casi dos años, un mes después de asumir el cargo.

La administración Biden es señalada por la fuerte inflación en el país, y las encuestas han mostrado que el mandatario ha sido constantemente golpeado por la forma como maneja la economía.

Biden tiene intenciones de postularse a la reelección presidencial.