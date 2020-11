Biden se adelanta a fin del conteo y anticipa su victoria

"Cuando finalice el conteo, creo que vamos a ser los ganadores", dijo en una breve declaración leída desde Wilmington, en Delaware.

Biden dijo que de ganar los comicios gobernará para todos los estadounidenses. "Voy a agobernar como un estadounidense, la presidencia no es partidista, es el único cargo que representa a todos, y eso es lo que voy hacer", apuntó el candidato con una actitud triunfalista.

El exvicepresidente de Estados Unidos se dirigió al país con un mensaje de "unidad" y reiterando que trabajaría para los que votaron por él y los que no.

Biden dice que los estadounidenses "no van a ser silenciados" en la elección presidencial. Al mismo tiempo dijo tener la seguridad que saldrá "victorioso", "no vamos a ser empujados, no vamos a rendirnos", afirmó.