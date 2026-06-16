martes 16  de  junio 2026
Política

Hillary Clinton responsabiliza a Biden de la derrota electoral: cometió un "terrible error" al no retirarse antes

"Cometió un terrible error para sí mismo, para su legado y para el país", declaró la también ex primera dama durante un foro celebrado en Nueva York

La exsecretaria de Estado de EEUU, Hillary Clinton, habla con la prensa después de su declaración ante el Comité de Supervisión de la Cámara mientras investigan los vínculos con el delincuente sexual condenado Jeffrey Epstein, en Chappaqua, Nueva York, el 26 de febrero de 2026.

La exsecretaria de Estado de EEUU, Hillary Clinton, habla con la prensa después de su declaración ante el Comité de Supervisión de la Cámara mientras investigan los vínculos con el delincuente sexual condenado Jeffrey Epstein, en Chappaqua, Nueva York, el 26 de febrero de 2026.

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

NUEVA YORK — La exsecretaria de Estado de Estados Unidos, Hillary Clinton, afirmó este martes que el expresidente demócrata Joe Biden cometió un "terrible error" al no retirarse antes de la carrera por la reelección, y lo responsabilizó de la derrota electoral demócrata y de la victoria de Donald Trump en 2024.

"Cometió un terrible error para sí mismo, para su legado y para el país", declaró la también exprimera dama durante un foro celebrado en Nueva York, a casi dos años de la derrota electoral.

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Clinton, derrotada por Trump en las presidenciales de 2016, sostuvo que si Biden hubiera anunciado un año antes de los comicios que no buscaría la reelección, el Partido Demócrata habría tenido tiempo para impulsar a un candidato capaz de vencer al republicano.

Sin embargo, Biden abandonó la contienda en julio de 2024, a tres meses de las elecciones, en medio de crecientes presiones dentro de su partido y dudas sobre su capacidad para continuar en el cargo a sus 81 años. Las presiones de su partido se hicieron ver tras el debate de Biden con Trump, donde el entonces presidente mostró lagunas mentales mientras hablaba. La cúpula del Partido Demócrata lo orilló a renunciar.

El entonces presidente cedió la candidatura a su vicepresidenta, Kamala Harris, que también se postulaba para la reelección del cargo. Harris fue derrotada en las urnas el 3 de noviembre de 2024 tras una campaña de 100 días.

Las declaraciones de Clinton coinciden con la gira de promoción del libro de la exprimera dama Jill Biden, en la que defiende la gestión de su esposo.

FUENTE: Con información de EFE

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