Exjefe del FBI James Comey se declara no culpable de varios cargos federales

El ex director del FBI , James Comey se declaró no culpable este miércoles de cargos por obstrucción a una comisión de investigación parlamentaria y falso testimonio ante el Congreso, entre otros cargos federales.

El abogado de Comey, Patrick Fitzgerald, presentó este miércoles la declaración de "no culpabilidad" del exjefe del FBI durante una audiencia en un tribunal federal en Alexandria, en las afueras de Washington.

El juez Michael Nachmanoff fijó el 5 de enero como fecha de inicio del juicio.

El exjefe de la policía federal fue destituido por Trump en 2017, durante su primer mandato, mientras el FBI investigaba una posible injerencia rusa en la campaña electoral de 2016, que resultó ser una patraña política para destituir a Trump, como lo demostró una investigación del fiscal especial Robert Mueller. Comey se convertió a partir de ahí en uno de los principales enemigos del presidente Trump.

Comey y su cuestionable hoja de servicio

En septiembre, el presidente estadounidense reclamó públicamente a su secretaria de Justicia, Pam Bondi, sorprendido por el hecho de que Comey aún no hubiera sido acusado.

Comey fue el artífice de no imponer cargos contra Hillary Clinton semanas antes de las elecciones presidenciales de noviembre de 2016, después del escándalo de la eliminación de decenas de miles de correos electrónicos que la comprometían a ella y a altos funcionarios del gobierno de Barack Obama sobre asuntos muy delicados. Entre ellos, el polémico ataque a la embajada de EEUU en Bengasi, Libia, en la que murieron varios estadounidenses, entre ellos el embajador Chris Stevens. La cuestionable respuesta de Clinton antes y durante el atentado aún permanecen sin transparencia.

Meses atrás, la imagen de un mensaje hecho por Comey en la arena de una playa y que publicó en internet se hizo viral, debido a que fue interpretada como un código militar utilizado para dar luz verde a la eliminación física de un objetivo. Muchos consideraron este mensaje como un supuesto llamado a asesinar al presidente Trump, después de que éste exigiera una investigación federal contra el exjefe del FBI.

Otra de las novedades ocurridas en el caso Comey fue la dimisión del fiscal del distrito este de Virginia, Erik Siebert, quien prácticamente congeló el caso contra Comey. El presidente Trump ordenó su reemplazo con Lindsey Halligan, una asesora de la Casa Blanca con una amplia carrera jurídica.

Halligan inició las acciones legales que condujeron a la imputación de Comey, de 64 años, el 25 de septiembre, en relación con su testimonio oral ante el Senado en septiembre de 2020.

Se le acusa de negar ante el Senado que autorizó a su adjunto a declarar de forma anónima en medios de comunicación sobre investigaciones delicadas llevadas a cabo por el FBI contra aliados de Trump y conservadores.

La trama inventada sobre la injerencia de Rusia

Más tarde el FBI implementó la operación política, anticonstitucional y antidemocrática Artic Frost contra 92 adversarios políticos de la extrema izquierda en EEUU, entre ellos casi todos los exasesores y aliados principales de Trump.

"¡JUSTICIA EN ESTADOS UNIDOS!", destacó el presidente Donald Trump en su red Truth Social, tras el anuncio de la acusación de Comey, a quien describió como "uno de los peores seres humanos a los que este país ha estado expuesto".

"No tengo miedo", respondió Comey. "El miedo es el arma de los tiranos", añadió en su cuenta de Instagram.

Tras la destitución de Comey, la investigación sobre la injerencia rusa fue confiada al fiscal especial Robert Mueller, que lo reemplazó como director del FBI.

Mueller concluyó que no había pruebas de colusión entre Moscú y el equipo de Trump, y dijo que "acusar a Trump de un crimen sin pruebas no debió ser nunca una opción".

FUENTE: Con información de AFP.