Biden: veteranos son "la columna vertebral de acero de esta nación"

En un discurso en el anfiteatro del cementerio, el comandante en jefe recordó batallas famosas en las que participaron las tropas estadounidenses y dijo que esos soldados están “enlazados en una cadena de honor que se remonta a los días de nuestra fundación. Cada uno sujeto por un juramento sagrado a apoyar y defender. No un lugar, no una persona, no un presidente, sino una idea que es única en la historia humana. Esa idea es los Estados Unidos de América".