miércoles 28  de  octubre 2026
¿Ataque informático?

Cae el sistema de la Comisión Federal Electoral de EEUU a una semana de los comicios

La caída coincide con un período de mayor exigencia de transparencia sobre la financiación de las campañas. La agencia no ha revelado la causa de la interrupción

El próximo 3 de noviembre los estadounidenses acuden nuevamente a las urnas.

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PEXELS
Por Julián Varela

WASHINGTON — El sistema electrónico de presentación de informes de financiación electoral de la Comisión Federal Electoral (FEC) de Estados Unidos, que supervisa la financiación de las campañas, dejó de funcionar el lunes por la noche y continuó inactivo el martes por la tarde, a una semana de las elecciones de medio mandato, sin que la agencia haya revelado la causa de la interrupción.

El sistema permite a las campañas electorales, los partidos políticos y los comités de acción política (PAC) presentar información sobre sus ingresos y gastos, por lo que la caída coincide con un período de mayor exigencia de transparencia sobre la financiación de las campañas.

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De acuerdo con The Washington Post, la FEC informó el martes de que su personal de tecnología de la información trabajaba para restablecer el servicio.

La agencia comenzó a investigar el problema alrededor de las 21:30 hora local del lunes (1:30 GMT del martes) y confirmó la caída del sistema de presentación de documentos aproximadamente una hora y media después, según su página de estado.

¿Ataque informático?

Los funcionarios de la comisión se negaron a comentar a solicitud de The Washington Post las causas de la interrupción, incluida si se trataba de un ataque informático.

La incidencia se produce en un momento de debilidad institucional para la FEC, que desde mayo de 2025 carece del quórum de cuatro miembros necesario para adoptar decisiones oficiales. La comisión, integrada por seis puestos, cuenta desde octubre de ese año con solo dos comisionados; ambos son demócratas.

El presidente estadounidense, Donald Trump, nominó en febrero a dos republicanos para cubrir vacantes en la comisión, pero el Senado todavía no los ha confirmado.

FUENTE: Con información de EFE

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