martes 27  de  octubre 2026
CONDENA

Del lujo de Miami a una posible cadena perpetua: el futuro judicial de los hermanos Alexander

Los empresarios vinculados al mercado inmobiliario del sur de Florida podrían recibir cadena perpetua en Nueva York, mientras el caso mantiene conexiones judiciales con Miami-Dade

Alon Alexander, de 37 años (derecha), y su hermano gemelo, Oren (izquierda), asisten a su audiencia de fianza en el Edificio de Justicia Richard E. Gerstein el 13 de diciembre de 2024 en Miami, Florida.

Alon Alexander, de 37 años (derecha), y su hermano gemelo, Oren (izquierda), asisten a su audiencia de fianza en el Edificio de Justicia Richard E. Gerstein el 13 de diciembre de 2024 en Miami, Florida.

POOL / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP
Diario las Américas | Daniel Castropé
Por Daniel Castropé

MIAMI.— Los hermanos Oren, Alon y Tal Alexander, vinculados al mercado inmobiliario de lujo y a los círculos sociales de Miami, tienen prevista este martes su audiencia de sentencia en Nueva York, después de que un jurado los declarara culpables de delitos federales relacionados con tráfico sexual.

Los gemelos Oren y Alon, de 39 años, y Tal, de 40, comparecerán ante la jueza Valerie Caproni. La Fiscalía solicitó cadena perpetua para los tres, mientras sus abogados piden penas de quince años.

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Según documentos de la corte, cerca de una docena de mujeres podrían intervenir para explicar las consecuencias de los delitos. Al cierre de esta información no se había confirmado la imposición de las penas.

Una trayectoria ligada a Miami

La conexión con el sur de Florida atraviesa tanto la carrera empresarial de los hermanos como la investigación criminal. Oren y Tal desarrollaron negocios de propiedades de alta gama y fundaron Official, firma con presencia en Miami y Nueva York. Alon trabajaba en la empresa de seguridad privada de la familia.

Los tres fueron detenidos en diciembre de 2024 en el sur de Florida. El anuncio inicial de la Fiscalía federal identificó a Miami y Nueva York como sus principales lugares de residencia y destacó la colaboración del FBI en Miami, la Policía de Miami Beach y la Fiscalía de Miami-Dade.

Según la acusación federal, los implicados utilizaron su posición económica y sus conexiones para atraer mujeres a viajes, fiestas y encuentros privados. Las promesas de alojamiento y experiencias exclusivas formaban parte del mecanismo empleado para facilitar lo que los fiscales consideran como agresiones.

La investigación describió conductas entre aproximadamente 2010 y 2021, con episodios de administración de drogas sin consentimiento, violencia y coerción. El jurado federal de Manhattan emitió el veredicto de culpabilidad el 9 de marzo.

El proceso federal y los antecedentes en Florida

El caso también produjo actuaciones separadas en Miami-Dade. En abril, la Fiscalía estatal retiró una causa por agresión sexual contra Oren Alexander, después de la condena federal. La decisión afectó ese expediente específico y no constituyó una anulación del veredicto dictado en Nueva York.

La separación entre ambas jurisdicciones resulta esencial para comprender el alcance de la audiencia. La jueza Caproni determinará el castigo por los delitos federales, mientras cualquier actuación estatal debe examinarse conforme a sus propios cargos, pruebas y decisiones.

Durante el juicio federal, once mujeres declararon sobre agresiones atribuidas a uno o más hermanos. La Fiscalía sostuvo que los testimonios y las pruebas demostraron un patrón de captación y abuso, y presentó el veredicto como resultado de una investigación que involucró a autoridades de distintas jurisdicciones.

Los abogados mantienen la inocencia de sus clientes pese a la decisión del jurado. La controversia inmediata se concentra ahora en la duración de las penas, que permanece pendiente de resolución judicial.

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