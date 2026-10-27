Tribunal Supremo respalda a Trump y bloquea la suspensión de ciertos procesos de deportación

La entrada del Edificio Federal Jacob K. Javitz en Nueva York, donde opera el tribunal de inmigración.

WASHINGTON — El Tribunal Supremo de Estados Unidos falló este martes a favor de no restablecer la normativa que permitía a los jueces de inmigración suspender algunos procedimientos de deportación, según medios estadounidenses.

Con esta decisión, emitida en una breve opinión sin firmar, los magistrados fallaron a favor de la Administración del presidente Donald Trump que se oponía a mantener esta práctica que se instauró durante el gobierno demócrata de Joe Biden.

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Cuando Trump volvió a la Casa Blanca en enero de 2025, anunció que ya no defendería esta política migratoria de la era Biden que permitía cerrar expedientes para reducir cargas de trabajo en cortes de inmigración y Texas impugnó después la norma ante un tribunal federal de ese estado.

En junio, el fiscal general de Texas, Ken Paxton, y el Departamento de Justicia se unieron para anular la regla de "cierre administrativo" de Biden a nivel nacional

Los jueces de inmigración deberán decidir sobre los casos de deportación en lugar de retrasarlos.

Revés

Tres ciudades con una gran población migrante —Baltimore, en Maryland, Columbus, en Ohio, y New Haven, en Connecticut— y un grupo defensor de los derechos de los inmigrantes intentaron presentar una demanda para mantener la decisión de Biden.

Los demócratas intentaron salvar la regla argumentando literalmente en la corte que "deportar a inmigrantes ilegales" representaría un costo para los "contribuyentes"

Los tribunales rechazaron estas solicitudes, lo que hizo que el asunto llegara hasta la Corte Suprema.

El cierre administrativo de los procesos de deportación se ha llevado a cabo a lo largo de décadas y, según las estadísticas gubernamentales, se les ha concedido a unos 360.000 migrantes desde 1990.

De acuerdo con organizaciones de defensa de inmigrantes irregulares y de derechos humanos, aseguran que la medida, que ahora podrá impedirse, protegía a algunos inmigrantes y evitaba deportaciones.

FUENTE: Con información de EFE