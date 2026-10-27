miércoles 28  de  octubre 2026
ECUADOR

Excandidata Luisa González es una pieza del "engranaje" sobre financiamiento del correísmo, afirma analista

El analista Francisco Endara dice que hay pruebas sobre manejo irregular de recursos en partido de Rafael Correa. Luisa González no justificó ingresos

El tema de los financiamientos ilegales de las campañas del correísmo en Ecuador viene desde sus inicios, asevera el analista Francisco Endara Daza

El tema de los financiamientos ilegales de las campañas del correísmo en Ecuador viene desde sus inicios, asevera el analista Francisco Endara Daza

Wenceslao Cruz (Instituto Interamericano para la democracia)
Por Sofía Nederr

QUITO.- La detención de Luisa González, excandidata presidencial del correísmo en Ecuador, representa un episodio más de las investigaciones sobre presuntos ilícitos del partido del expresidente Rafael Correa, señala el analista político Francisco Endara Daza. "Luisa González es una pieza más dentro del engranaje del correísmo”, señala.

González fue aprehendida hace una semana en medio del proceso que sigue la Fiscalía por el presunto manejo irregular de las finanzas de su primera campaña electoral, lo que incluye supuesto dinero en efectivo procedente de Venezuela.

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"Todavía faltan muchos episodios y el principal es que aprehendan al prófugo Correa, que anda viajando y vive dando instrucciones para ver cómo desestabilizar el Ecuador", señala el analista a DIARIO LAS AMÉRICAS.

Endara Daza recuerda que el expresidente Correa tiene una condena por cohecho. En 2020, un tribunal de Ecuador declaró culpable al político de izquierda de un delito de corrupción y lo condenó a ocho años de cárcel por el conocido "caso sobornos 2012-2016".

El experto sostiene que Luisa González es investigada por un dinero recibido durante la campaña electoral que no se ha justificado. "Ahora, en ese contexto entran muchas cosas que hay que verificar. Por ejemplo, el candidato presidencial Fernando Villavicencio, antes de ser asesinado en 2023, viajó a Colombia; al regresar, dijo que tenía pruebas de que había financiamiento de dinero ilegal desde gente relacionada con Gustavo Petro, si no de Petro mismo, hacia ciertas candidaturas de la Alianza País, el partido de Correa", señala.

El analista puntualiza que el tema de los financiamientos ilegales de las campañas del correísmo viene desde sus inicios. "En el año 2007, ya se conocía que Correa había recibido dinero de Hugo Chávez para su campaña en ese año", señala.

Añade que, luego de un operativo militar de 2008 en Angostura, se incautaron computadores y documentos que pertenecían a Raúl Reyes, líder de las FARC que fue abatido. En los archivos se reportan fondos económicos destinados presuntamente a la campaña electoral de Alianza País.

Francisco Endara Daza asevera que sobre la excandidata Luisa González pesan otras investigaciones que han quedado en pausa. "También hay un problema que el correísmo dejó todo un aparataje en las instituciones del Estado y manejaba la justicia realmente, y las investigaciones se han detenido por eso", asevera.

González fue arrestada en la madrugada del 22 de octubre en la localidad de Canuto, en la provincia costera de Manabí. Perdió la segunda vuelta de las dos últimas elecciones presidenciales frente al actual mandatario, Daniel Noboa, a quien señala de estar detrás de las distintas investigaciones abiertas por la Fiscalía contra el correísmo.

Pruebas clave

En el caso de las investigaciones al correísmo, no puede hablarse de persecución por parte del gobierno del presidente Noboa, dice el analista político. Dice que durante la gestión de Rafael Correa , los adversarios fueron judicializados.

"¿Qué diferencia hay con los casos de ahora? Hay pruebas, hay chats, hay llamadas telefónicas, hay cuentas de banco. Ha sido público y notorio que gente que no tenía ni un dólar antes de entrar al gobierno aparece como grandes millonarios", indica Francisco Endara Daza.

FUENTE: Con información del DIARIO LAS AMÉRICAS/La Hora

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