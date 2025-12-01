lunes 1  de  diciembre 2025
BENEFICIOS

Cambios en el SNAP: ¿cuáles son los nuevos requisitos laborales que entran en vigor este lunes?

Las nuevas reglas se aplicarán tanto a quienes ingresan por primera vez al programa SNAP como a quienes deben recertificar sus beneficios

Imagen referencial.

Imagen referencial.

Scott Heins/Getty Images/AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

WASHINGTON.- Los nuevos requisitos impulsados por la administración del presidente Donald Trump para reformar el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP) —el mayor sistema de ayuda alimentaria del país— entraron en vigor este lunes, en lo que la Casa Blanca describe como un paso clave para “modernizar” y reducir los costos del programa.

La medida forma parte de la One Big Beautiful Bill, firmada por Trump, que eleva de 54 a 64 años el límite de edad para que los beneficiarios estén obligados a trabajar, capacitarse o realizar voluntariado al menos 80 horas al mes para mantener su acceso a los cupones de alimentos. Las nuevas reglas se aplicarán tanto a quienes ingresan por primera vez al programa como a quienes deben recertificar sus beneficios.

SNAP, que brinda asistencia mensual a más de 40 millones de estadounidenses, volvió a estar en el centro del debate nacional durante el reciente cierre de gobierno, debido a la preocupación por posibles lapsos de financiamiento.

Según Fox News, el programa atendió durante el año fiscal 2024 a un promedio mensual de 41.7 millones de personas, equivalente al 12% de la población, con un costo para los contribuyentes de 99,000 millones de dólares.

Fraude y depuración del sistema SNAP

La Oficina de Presupuesto del Congreso (CBO) proyecta que los nuevos requisitos podrían reducir la cantidad de beneficiarios en unos 2,4 millones de personas por mes durante la próxima década.

La secretaria de Agricultura, Brooke Rollins, explicó a Fox News que auditorías recientes han detectado irregularidades significativas, incluyendo 186,000 personas fallecidas que seguían recibiendo beneficios y alrededor de 500,000 beneficiarios inscritos simultáneamente en más de un estado.

Rollins señaló que el gobierno exigirá que todas las personas inscritas vuelvan a solicitar los beneficios, como mecanismo para depurar el sistema y prevenir el fraude.

Regulaciones adicionales

La reestructuración del SNAP coincide con cambios en otros programas federales. El secretario del Tesoro, Scott Bessent, anunció en X que su departamento está preparando regulaciones para impedir que inmigrantes ilegales reciban beneficios reembolsables asociados a créditos tributarios, entre ellos:

  • Crédito Tributario por Ingreso del Trabajo (EITC)

  • Crédito Tributario Adicional por Hijos

  • Crédito Tributario por Oportunidad Estadounidense

  • Crédito de Contrapartida del Ahorrador

“Bajo la dirección de @POTUS @realDonaldTrump, estamos trabajando para cortar los beneficios federales a los inmigrantes ilegales y preservarlos para los ciudadanos estadounidenses”, escribió Bessent.

La administración Trump afirma que la reforma es necesaria para garantizar la sostenibilidad de un programa que, según sus cifras, se ha vuelto “demasiado costoso y vulnerable al abuso”.

FUENTE: Con información de Fox News

