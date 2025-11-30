Verstappen gana en Catar y alarga la emoción en la F1 hasta la última carrera

El piloto holandés Max Verstappen, ganador de la carrera de Red Bull Racing, llega al podio mientras el gobernador de Texas, Greg Abbott, observa al final del Gran Premio de Fórmula 1 de los Estados Unidos en el Circuito de las Américas en Austin, Texas, el 19 de octubre de 2025.

DOHA.- El tetracampeón del mundo Max Verstappen ( Red Bull ) ganó este domingo el Gran Premio de Catar de Fórmula 1 y alargó la lucha por el título contra los McLaren de Oscar Piastri (2º) y Lando Norris (4º) hasta la última cita de la temporada, en Abu Dabi el próximo domingo.

Norris, que en caso de victoria se habría proclamado campeón del mundo este domingo, quedó relegado detrás del español Carlos Sainz ( Williams ), quien completó el podio, y perdió parte de su ventaja sobre Verstappen y Piastri antes de la última carrera del año.

El británico sigue dependiendo de sí mismo, gracias a los 12 puntos de margen sobre el neerlandés y a los 16 sobre su compañero australiano, antes de una carrera en el circuito de Yas Marina donde la máxima puntuación para el ganador será de 25 puntos.

La vez más reciente en que el título se decidió en la última carrera fue en el año 2021, cuando el británico Lewis Hamilton, en aquel momento piloto de Mercedes, perdió el título mundial en la última vuelta... contra Verstappen.

El domingo, el neerlandés demostró que su candidatura al título va en serio, cuando desde la tercera posición de la parrilla, superó en la primera vuelta a Norris, que partía segundo.

"Tomamos la buena decisión"

Por delante, desde la "pole", Piastri comenzó a aumentar la distancia respecto a sus perseguidores, para replicar su victoria del sábado en la carrera esprint.

El giro de guion no tardó en llegar, cuando en la séptima vuelta, un accidente entre Pierre Gasly (Alpine) y Nico Hülkenberg (Sauber) provocó la intervención del coche de seguridad. Verstappen, al igual que la gran mayoría de pilotos, entró en ese momento en boxes para efectuar una de las dos paradas obligatorias de la carrera.

"Una carrera increíble para nosotros, tomamos la buena decisión al entrar en boxes durante el safety car. Una carrera consistente en un fin de semana que ha sido duro", se alegró Verstappen.

McLaren decidió mantener a sus dos pilotos en pista, una decisión estratégica que le costó la victoria a los suyos.

Este fin de semana, los equipos debían respetar una nueva regla de seguridad que limita a 25 las vueltas máximas con el mismo juego de neumáticos. Dado que el Gran Premio de Catar se disputaba en 57 vueltas, cada piloto estaba obligado a parar como mínimo dos veces en boxes.

Verstappen, beneficiado por las paradas en boxes más rápidas durante el safety car, se aseguró una ventaja para el resto de la carrera, mientras que los McLaren, especialmente Norris, se encontraron en tráfico tras sus respectivas paradas.

"Un poco duro de asumir"

"Piloté lo más rápido que pude, pero no pudo ser. En retrospectiva es bastante obvio lo que teníamos que haber hecho, pero hablaremos de ello como equipo. Es un poco duro de asumir en este momento", lamentó Piastri.

En la segunda de ellas, el australiano logró salir en segunda posición, mientras que Norris retomó la carrera quinto, por detrás del Williams del español Sainz y del Mercedes del italiano Andrea Kimi Antonelli.

Finalmente, el actual líder del campeonato logró adelantar a Antonelli y terminar en cuarta posición, minimizando así la sangría de puntos respecto al vencedor Verstappen y a su incansable compañero de escudería Piastri.

Los tres pilotos se volverán a ver las caras dentro de una semana, en un desenlace a tres bandas que no ocurría desde 2010, cuando el alemán Sebastian Vettel conquistó el título por delante de otros tres candidatos que seguían en liza.

Por detrás de Antonelli, quinto en la bandera a cuadros, quedó su compañero en Mercedes, el británico George Russell. El español Fernando Alonso (Aston Martin) quedó séptimo, en un Top 10 completado por el monegasco Charles Leclerc (Ferrari), el australiano Liam Lawson (Racing Bulls) y el japonés Yuki Tsunoda (Red Bull).

El brasileño Gabriel Bortoleto (Sauber) quedó en 13ª posición, por delante del argentino Franco Colapinto (Alpine).

