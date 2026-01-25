domingo 25  de  enero 2026
MEDIDAS

Canadá dice que no firmará acuerdo de libre comercio con China tras amenazas de Trump

El primer ministro Mark Carney afirmó que Ottawa respetará el T-MEC y no negociará pactos con economías no de mercado

El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump dialoga con el primer ministro de Canadá Mark Carney.

JIM WATSON/ AFP
El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump en el reciente encuentro en la Casa Blanca con el primer ministro de Canadá Mark Carney.

JIM WATSON/ AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

WASHINGTON - El primer ministro canadiense, Mark Carney, dijo este domingo que su país no tiene intención de firmar un acuerdo de libre comercio con China después de que su homólogo estadounidense, Donald Trump, amenazara con imponer aranceles del 100% a Canadá si firmaba un pacto comercial de esta naturaleza con Pekín.

"En virtud del T-MEC (tratado comercial trilateral que incluye a México, Canadá y EEUU), tenemos el compromiso de no buscar acuerdos de libre comercio con economías que no sean de mercado sin previa notificación. No tenemos intención de hacerlo con China ni con ninguna otra economía que no sea de mercado", explicó hoy Carney en declaraciones a medios.

Sus palabras llegan un día después de que Trump dijera en redes sociales que si Canadá pacta un marco de libre comercio con China le impondrá "un arancel del 100% a todos los bienes y productos canadienses que entren en EEUU.".

Carney especificó que el objetivo de los acuerdos alcanzados en su reciente visita a Pekín es "corregir algunos problemas que surgieron en el último par de años" en los intercambios con el gigante asiático en sectores como el agrícola, el pesquero o el de vehículos eléctricos, y recordó que Ottawa acaba de acordar una cuota anual máxima de 49.000 de estos coches para que entren en Canadá con aranceles reducidos.

"Esto es totalmente coherente con el acuerdo de T-MEC, con nuestras obligaciones, que respetamos profundamente en el marco de dicho acuerdo", añadió el primer ministro canadiense.

"Desacuerdos"

Al ser preguntado hoy en televisión por qué Trump, que hace menos de diez días se mostró favorable a un acuerdo Canadá-China, ha cargado de repente contra Ottawa, el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, pareció apuntar al reciente discurso de Carney en el Foro Económico de Davos (Suiza).

"No estoy seguro de qué está haciendo el primer ministro Carney, aparte de intentar aparentar ser virtuoso ante sus amigos globalistas en Davos. No creo que esté haciendo lo mejor para el pueblo canadiense", dijo Bessent en una entrevista con la cadena ABC.

En su alocución en Davos, Carney afirmó que las potencias medias deben trabajar juntas para resistir el acoso y la coerción económica de las grandes potencias.

Aunque en ningún momento nombró a Trump, muchos analistas apuntan a que sus palabras han podido enojar al presidente estadounidense.

"Productos baratos"

Por su parte, Bessent subrayó en ABC que Ottawa está obligada a cumplir con las obligaciones del T-MEC y se mostró favorable a imponer gravámenes del 100% a Canadá si el país vecino se va a convertir "en una puerta de entrada para que los chinos inunden EE.UU. con sus productos baratos".

Las palabras de Carney no parecieron a su vez contentar a Trump, que replicó hoy en redes sociales diciendo que "China está tomando el control total y absoluto del que fuera el gran país de Canadá" y que "Canadá se está autodestruyendo sistemáticamente" y "el acuerdo con China es un desastre para ellos".

FUENTE: Con información de EFE

