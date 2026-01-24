sábado 24  de  enero 2026
Comercio

Trump amenaza a Canadá con un arancel del 100% si firma un acuerdo comercial con China

Si el primer ministro canadiense, Mark Carney, "cree que va a convertir a Canadá en un punto de entrada para que China envíe bienes y productos a EEUU, está muy equivocado", dijo Trump

El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump en el reciente encuentro en la Casa Blanca con el primer ministro de Canadá Mark Carney.

El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump en el reciente encuentro en la Casa Blanca con el primer ministro de Canadá Mark Carney.

JIM WATSON/ AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

WASHINGTON — El presidente Donald Trump amenazó el sábado con imponer "aranceles del 100%" a las importaciones canadienses a Estados Unidos si se concreta un acuerdo comercial entre Canadá y China, luego de un pacto preliminar anunciado la semana pasada entre Ottawa y Pekín.

Durante una visita a Pekín la semana pasada, el primer ministro canadiense, Mark Carney, celebró una "nueva asociación estratégica" con China, que dio como resultado un "acuerdo comercial preliminar pero histórico" para reducir aranceles.

Lee además
una gran tormenta invernal amenaza al sur eeuu y canada con fuertes nevadas y frio artico
ALERTA

Una gran tormenta invernal amenaza al sur EEUU y Canadá con fuertes nevadas y frío ártico
El presidente de Eatados Unidos en la Casa Blanca.
PRESIDENCIA

A un año de su mandato, Trump actúa con todas las fichas sobre el tablero

Carney mantuvo un encuentro con el presidente de China, Xi Jinping, durante una visita oficial al país asiático, tras la que sentenció que las relaciones bilaterales con China son "más predecibles" que las que el país norteamericano tiene con Estados Unidos tras el regreso de Trump a la Casa Blanca.

Pero este sábado Trump advirtió de graves consecuencias si ese acuerdo se materializa.

"Está muy equivocado"

El mandatario estadounidense dijo en su red social, Truth Social, que si el primer ministro canadiense, Mark Carney, "cree que va a convertir a Canadá en un punto de entrada para que China envíe bienes y productos a Estados Unidos, está muy equivocado".

"China se tragará a Canadá, la devorará por completo, incluyendo la destrucción de sus empresas, su tejido social y su estilo de vida en general. Si Canadá firma un acuerdo con China, se le impondrá inmediatamente un arancel del 100% a todos los bienes y productos canadienses que entren a Estados Unidos", añadió en su mensaje.

Los dos líderes han afilado sus cuchillos retóricos en los últimos días, primero con el discurso de Carney el martes en el Foro Económico Mundial en Davos (Suiza), donde obtuvo una ovación de pie por su franca evaluación de una "ruptura" en el orden global liderado por Estados Unidos.

Carney, del Partido Liberal, dijo que los canadienses son los "dueños" en su hogar y que su nación puede ser un ejemplo de que el mundo no tiene por qué ceder ante lo que llamó "tendencias autocráticas".

Su comentario fue visto como una referencia a la influencia disruptiva de Trump en los asuntos internacionales, aunque Carney no mencionó al mandatario estadounidense.

Trump respondió a Carney un día después en su propio discurso en Davos. El mandatario estadounidense afirmó en ese mismo Foro Económico Mundial que "Canadá existe gracias a Estados Unidos".

Luego retiró una invitación al primer ministro canadiense para sumarse a su "Consejo de la Paz", el órgano con el que el inquilino de la Casa Blanca busca resolver los conflictos globales.

FUENTE: Con informaciòn de EFE / AFP y Europa Press

Temas
Te puede interesar

Precios del petróleo suben ante mayor presión de EEUU sobre Irán

Cayetana Álvarez de Toledo dice no creer en Delcy Rodríguez, "es una torturadora faldera de Trump"

Estados Unidos aplaude traslado de presos de Estado Islámico desde el noreste de Siria a Irak

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El logo de la plataforma TikTok y de fondo la bandera de EEUU.
TRANSFORMACIóN

TikTok se vuelve estadounidense en EEUU... ¿qué cambiará?

María de Lourdes Van-Caneghem, de 50 años es acusada como la principal sospechosa en el caso.
FRAUDE MIGRATORIO

Falsa asesora legal operaba en Miami con identidad de abogada de inmigración

Cámaras de seguridad de la policía revelan el momento en que sacan al menor de la vivienda.
VIOLENCIA INFANTIL

Madre del niño de 6 años brutalmente agredido en North Miami Beach se entrega a las autoridades

Una joven se resguarda del frío en Miami.
FLORIDA

Regresa el frío a Miami, busque abrigo

Una estatua del Óscar se muestra en la alfombra roja de la 96.ª edición de los Premios de la Academia en el Teatro Dolby en Hollywood, California, el 9 de marzo de 2024.     
RESUMEN

En la vida de los famosos: noticias, tendencias y más

Te puede interesar

Maduro en la audiencia del tribunal de Nueva York el 5 de enero. 
JUSTICIA

Improbable, alegato de inmunidad para Nicolás Maduro  

Por María Inés Lombardi
El presidente de Eatados Unidos en la Casa Blanca.
PRESIDENCIA

A un año de su mandato, Trump actúa con todas las fichas sobre el tablero

Agentes federales observan mientras los manifestantes se reúnen cerca del lugar donde las autoridades estatales y locales dicen que un hombre fue baleado por agentes federales más temprano esa mañana en Minneapolis, Minnesota, el 24 de enero de 2026.
Migraciòn

Departamento de Seguridad Nacional afirma que el hombre tiroteado en Mineápolis iba "armado"

Vehículos y motocicletas circulan por una avenida con los semáforos apagados durante un apagón en La Habana el 10 de septiembre de 2025. Cuba sufrió un apagón nacional el miércoles, el quinto en la isla caribeña, con problemas económicos, en menos de un año, según anunció el Ministerio de Energía. (Foto de Adalberto ROQUE / AFP)
Crisis energética

Cuba anuncia apagones que dejan sin electricidad a casi el 60% de los habitantes de la isla

Cámaras de seguridad de la policía revelan el momento en que sacan al menor de la vivienda.
VIOLENCIA INFANTIL

Madre del niño de 6 años brutalmente agredido en North Miami Beach se entrega a las autoridades