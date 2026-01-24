Trump amenaza a Canadá con un arancel del 100% si firma un acuerdo comercial con China

El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump en el reciente encuentro en la Casa Blanca con el primer ministro de Canadá Mark Carney.

WASHINGTON — El presidente Donald Trump amenazó el sábado con imponer "aranceles del 100%" a las importaciones canadienses a Estados Unidos si se concreta un acuerdo comercial entre Canadá y China , luego de un pacto preliminar anunciado la semana pasada entre Ottawa y Pekín.

Durante una visita a Pekín la semana pasada, el primer ministro canadiense, Mark Carney, celebró una "nueva asociación estratégica" con China, que dio como resultado un "acuerdo comercial preliminar pero histórico" para reducir aranceles.

PRESIDENCIA A un año de su mandato, Trump actúa con todas las fichas sobre el tablero

ALERTA Una gran tormenta invernal amenaza al sur EEUU y Canadá con fuertes nevadas y frío ártico

Carney mantuvo un encuentro con el presidente de China, Xi Jinping, durante una visita oficial al país asiático, tras la que sentenció que las relaciones bilaterales con China son "más predecibles" que las que el país norteamericano tiene con Estados Unidos tras el regreso de Trump a la Casa Blanca.

Pero este sábado Trump advirtió de graves consecuencias si ese acuerdo se materializa.

"Está muy equivocado"

El mandatario estadounidense dijo en su red social, Truth Social, que si el primer ministro canadiense, Mark Carney, "cree que va a convertir a Canadá en un punto de entrada para que China envíe bienes y productos a Estados Unidos, está muy equivocado".

"China se tragará a Canadá, la devorará por completo, incluyendo la destrucción de sus empresas, su tejido social y su estilo de vida en general. Si Canadá firma un acuerdo con China, se le impondrá inmediatamente un arancel del 100% a todos los bienes y productos canadienses que entren a Estados Unidos", añadió en su mensaje.

Los dos líderes han afilado sus cuchillos retóricos en los últimos días, primero con el discurso de Carney el martes en el Foro Económico Mundial en Davos (Suiza), donde obtuvo una ovación de pie por su franca evaluación de una "ruptura" en el orden global liderado por Estados Unidos.

Carney, del Partido Liberal, dijo que los canadienses son los "dueños" en su hogar y que su nación puede ser un ejemplo de que el mundo no tiene por qué ceder ante lo que llamó "tendencias autocráticas".

Su comentario fue visto como una referencia a la influencia disruptiva de Trump en los asuntos internacionales, aunque Carney no mencionó al mandatario estadounidense.

Trump respondió a Carney un día después en su propio discurso en Davos. El mandatario estadounidense afirmó en ese mismo Foro Económico Mundial que "Canadá existe gracias a Estados Unidos".

Luego retiró una invitación al primer ministro canadiense para sumarse a su "Consejo de la Paz", el órgano con el que el inquilino de la Casa Blanca busca resolver los conflictos globales.

FUENTE: Con informaciòn de EFE / AFP y Europa Press